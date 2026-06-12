Vekić u četvrtfinalu Queen’s Cluba nakon velike borbe protiv Bouzkove

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-76) plasirala se u četvrtfinale WTA 500 turnira u londonskom Queen’s Clubu nakon pobjede nad Čehinjom Marie Bouzkovom (WTA-28) rezultatom 7-6 (9), 6-3.

Susret je nastavak dvoboja koji je u srijedu prekinut zbog kiše pri vodstvu Vekić 6-5 u prvom setu. U nastavku meča Bouzkova je na svoj servis uspjela izjednačiti na 6-6, pa je odluka o prvom setu pala u tie-breaku.

U 13. igri Vekić je imala uvjerljivo vodstvo 3-0 i 6-2, no Bouzkova se vratila serijom od pet uzastopnih poena i povela 7-6. Ipak, hrvatska tenisačica uspjela je preokrenuti i osvojiti tie-break sa 11-9, čime je dobila prvi set.

Na početku drugog seta Vekić je odmah napravila break, a u šestom gemu spasila je dvije prilike Bouzkove za povratak servisa. Ključni trenutak dogodio se u devetom gemu kada je Vekić još jednim breakom potvrdila pobjedu i prolaz među osam najboljih.

U četvrtfinalu će Vekić igrati protiv još jedne Čehinje, Karoline Pliškove (WTA-106).