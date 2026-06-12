Habijan predstavio doživotni zatvor: "Moramo učiniti sve da se ovakvi zločini više ne ponove"

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na konferenciji za novinare predstavio je uvođenje doživotnog zatvora, piše HRT.

Ministar Habijan nedavno je predstavio okvir budućih zakonskih izmjena usmjerenih na jačanje sigurnosti građana i učinkovitiji nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela. Izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu.

Na konferenciji za novinare ministar Habijan zahvalio je radnoj grupi koja je pripremila izmjene brojnih zakona. Istaknuo je da su izmjene i dopune posljedica nemilog događaja u Drniša.

- Kao što sam rekao tada, morali smo napraviti sve da se tako nešto više ne ponovi. Na nama je odgovornost. I ovo ne znači da naš posao s ovime staje, izjavio je Habijan.

Tri smjera djelovanja

Prvi smjer je da uvodimo doživotni zatvor, drugi je zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći uvođenje novog instituta s novim posebnim zakonom.

Uvođenje novog instituta bit će uređeno posebnim zakonom. Ministar taj korak smatra najbitnijim, jer će se odnositi na one koji su po punom izdržavanju kazne zatvora, a kada više nema pravne osnove da u njemu ostanu, smješteni u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom jer su prepoznati kao društveno opasni.

Za uvođenje kazne doživotnog zatvora rade se izmjene Kaznenog zakona.