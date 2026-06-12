Večer dalmatinske riči ponovno oduševila Mertojak: Nastupili klape, folkloraši i mladi čuvari baštine

U okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku, u amfiteatru „Krug“ u Doverskoj ulici održana je 6. Večer dalmatinske riči, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u dalmatinsku riječ, pjesmu, tradiciju i baštinu.

Večer je započela nastupom mlađih članova Folklornog ansambla Jedinstvo koji su izveli završno kolo iz opere „Ero s onoga svijeta“, nakon čega je okupljene pozdravio voditelj programa Vedran Očašić.

Nakon izvođenja hrvatske himne u izvedbi Joška Alajbega, okupljenima se obratila predsjednica Vijeća Gradskog kotara Mertojak Jagoda Cicvarić Goreta koja se emotivno prisjetila svoga odrastanja na Mertojaku i zahvalila Čuvarima baštine - djeci i mentorici Ines Dužević na čuvanju dalmatinske riči i tradicije. Djeci je poručila da sa Mertojaka ponesu uspomene i osjećaj zajedništva, baš kao što ih je i ona ponijela iz kvarta u kojem je odrasla.

Vijećnik Dražen Nikolić predstavio program i značaj Kulturnog ljeta na Mertojaku koje se već četvrtu godinu zaredom održava na vise lokacija u kvartu.

Posebnu ljepotu početku večeri dao je župnik don Vjenceslav Kujundžić koji je okupljenima uputio prigodne riječi te zazvao Božji blagoslov na izvođače, organizatore i sve posjetitelje.

Velike simpatije publike osvojili su najmlađi sudionici programa. Marino Jaić, učenik 1.c razreda OŠ Mertojak, izveo je recital „Mali Roko“, autorice i mentorice Ines Dužević, dok su „Čuvari baštine“, učenici 1.c razreda OŠ Mertojak, izveli dječje igre iz Dalmacije. Za svoj doprinos očuvanju tradicije i baštine sva djeca iz skupine „Čuvari baštine“ dobila su pojedinačne zahvalnice, kao i njihova učiteljica Ines Dužević.

Program su dodatno obogatili članovi Dječje folklorne grupe KUDŽ-a „Filip Dević“ izvedbom dječjih igara iz Murtera.

Posebne emocije izazvala je mlada pjevačica Anela Waibel, poznata i po nastupu u emisiji The Voice Kids, koja je izvela skladbe „Zemlja dide mog“ i „Romantika“. U drugoj pjesmi pridružila joj se kuma Sanja Ivančić, učiteljica, pjevačica i voditeljica duhovnog sastava Papa bend iz Solina.

Iz Stobreča su stigli Pučki pivači Stobreč predvođeni Igorom Viskovićem, članom klape Rišpet, koji su izveli tradicionalne skladbe „Sićaš li se“ i „Oj Stobreču mali“.

Publika je s velikim zanimanjem pratila nastup pjesnika Nađana Dumanića koji je još jednom potvrdio zašto je jedan od zaštitnih znakova Večeri dalmatinske riči, dok je glazbeni dio programa obogatio i Zvone Tolić, član zbora Brodosplita.

Po prvi put na manifestaciji nastupio je Ansambl tradicijskog pjevanja „Plet“ iz Gornjih Poljica. Ansambl, osnovan 2024. godine, njeguje izvorne oblike gornjopoljičkog pjevanja poput vojkavice, pivanja u ravanj, zanašanja te samačkog muškog pjevanja. U sastavu nastupaju Matea Puljić, Lucija Ćurlin Mikas, Antonija Jakić-Žamić i voditelj Goran Mikas.

U sklopu programa dodijeljene su i zahvalnice za iznimne sportske uspjehe našim sugrađanima koji svojim rezultatima na najbolji način promoviraju Mertojak, Split i Hrvatsku.

Zahvalnicu je primio Boško Pavlović, ultramaratonac i član hrvatske reprezentacije koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu u trčanju na 48 sati, potvrdivši svoju iznimnu izdržljivost i sportsku predanost na najvišoj međunarodnoj razini.

Među nagrađenima bio je i Dinko Santini, uspješni ultramaratonac na 100 kilometara trčanja, koji svojim sportskim rezultatima i kontinuiranim pomicanjem osobnih granica predstavlja uzor mnogim rekreativcima i sportašima.

Zahvalnicu je primio i Ivan Totić, kuglač KK Mertojak, ovogodišnji pojedinačni prvak Hrvatske te osvajač srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u disciplini tandemi, čime je ostvario jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba.

Posebna zahvalnica uručena je i Branku Bosancu za njegov doprinos zajednici i potporu aktivnostima koje obogaćuju društveni i kulturni život Mertojaka.

U završnom dijelu večeri nastupili su Zbor KUDŽ-a „Filip Dević“ sa skladbama „Šjora Dome“ i „Merjane, Merjane“, klape „Friži“ i „Šugardin“ te Mješovita klapa KUDŽ-a „Filip Dević“.

Amfiteatar „Krug“ tijekom cijele večeri bio je ispunjen pjesmom, smijehom i emocijama, a upravo su djeca bila najveća zvijezda programa. Njihovi nastupi još su jednom pokazali koliko ljubavi prema dalmatinskoj riči, tradiciji i kulturnoj baštini živi među najmlađima.

„Oni nisu samo sudionici programa – oni su naši mali čuvari identiteta, kulture i uspomena naših starih“, poručili su organizatori.

Šesta Večer dalmatinske riči još je jednom potvrdila da Mertojak uspješno čuva svoje korijene i tradiciju te da kultura, vjera i zajedništvo ostaju vrijednosti koje okupljaju cijelu zajednicu.

Organizatori su zahvalili svim roditeljima, učiteljima, voditeljima, izvođačima, volonterima i brojnim posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovu jedinstvenu manifestaciju.

„Neka se i dalje čuje pisma među našim zgradama. Neka se čuje smih naše dice. Neka živi naša rič.“