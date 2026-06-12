Bronzin se vraća u Oklaj: Promina kuha paštašutu po starinski

U organizaciji Općine Promina, u subotu 20. lipnja 2026. godine, s početkom u 19:30 sati, na trgu u Oklaju održat će se osmo izdanje gastro manifestacije "Prominski bronzin". Riječ je o manifestaciji koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje tradicije, domaće spize i prominskih običaja, s ciljem očuvanja starih jela ovoga kraja kao vrijednog dijela nematerijalne kulturne baštine.

Iz bronzina ove godine miriše paštašuta

"Prominski bronzin" posebno njeguje pripremu jela na starinski način - u bronzinu nad vatrom. Prema pravilima natjecanja, sudjelovati mogu isključivo timovi Prominaca, bilo da su stalno nastanjeni na području općine ili su porijeklom iz ovoga kraja.

Ove godine natjecateljske ekipe pripremat će paštašutu, a Općina Promina, kao i ranijih godina, osigurat će osnovne namirnice i drva. Svi ostali dodaci, začini i mali kuharski trikovi ostaju na izbor samim kuharima. Stručni žiri ocjenjivat će okus, saft i ukupni dojam jela, uz poseban naglasak na to da paštašuta bude skuhana po starinski. Tri najbolje ocijenjene ekipe osvojit će prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio, posjetitelje očekuje i revijalni program u kojem će timovi udruga, ustanova te poznatih i uglednih osoba iz Županije i šire kuhati jela po vlastitom izboru.

Besplatna spiza, sajam i zabava uz Berekine

Organizatori najavljuju raznovrsnu ponudu jela, koja će se, kao i dosad, posjetiteljima dijeliti besplatno. Uz gastro dio programa, posjetitelji će moći razgledati i sajam obrtništva.

Za dobru atmosferu pobrinut će se bend Berekini, pa Oklaj i ove godine očekuje večer ispunjena mirisima domaće spize, tradicijom i zabavom. Manifestacija "Prominski bronzin" ujedno ima za cilj potaknuti proizvodnju domaćih proizvoda na ekološkoj osnovi te dodatno istaknuti Općinu Promina na turističkoj karti Hrvatske.