Grad Split postavio nove stupiće

S dolaskom turističke sezone i povećanim brojem građana i posjetitelja na javnim gradskim površinama, iz Grada Splita otkrivaju kako nastavljaju provoditi mjere usmjerene na podizanje razine sigurnosti na prostoru Obale Hrvatskog narodnog preporoda, odnosno Rive.

Riva tijekom cijele godine, a osobito u ljetnim mjesecima, predstavlja jedno od najvažnijih i najposjećenijih javnih prostora u gradu. Središnje je mjesto okupljanja Splićana i turista te prostor na kojem se održavaju brojna kulturna, zabavna, sportska i druga javna događanja.

Upravo zbog velikog broja posjetitelja, iz Grada Splita ističu kako posebnu pozornost posvećuju mjerama koje pridonose sigurnom korištenju ovog prostora. Jedna od takvih mjera su i zaštitni stupići postavljeni na prilazima Rivi.

Kako otkrivaju iz Grada Splita, osnovna svrha zaštitnih stupića je sprječavanje neovlaštenog ulaska motornih vozila u pješačku zonu. Na taj se način dodatno štite građani i posjetitelji tijekom svakodnevnog boravka na Rivi, ali i za vrijeme održavanja većih javnih događanja.

Iz Grada poručuju kako je sigurnost građana i gostiju prioritet tijekom turističke sezone, kada se na najfrekventnijim gradskim lokacijama očekuje povećan broj ljudi. Zaštitni stupići, navode, važan su dio sustava zaštite Rive i njezina sigurnog korištenja.