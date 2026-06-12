Sada je vrijeme za zaštitu maslina od buhe i tripsa

U proljetnom razdoblju, kada maslina intenzivno raste i formira cvatove te mlade plodove, u nasadima se sve češće pojavljuju i neki manje zamijećeni štetnici koje maslinari često prepoznaju tek kada su štete već vidljive. Među njima posebno mjesto imaju maslinova buha i maslinin trips – sitni kukci koji mogu značajno oslabiti vegetaciju i narušiti normalan razvoj stabla.

Maslinova buha ostavlja karakteristične bijele nakupine

Maslinovu buhu najlakše je prepoznati po bijelim, pamučastim prevlakama koje se u proljeće i početkom ljeta pojavljuju na vrhovima mladica, oko cvatova i plodova. Unutar tih nakupina skriva se sitni kukac veličine svega jedan do dva milimetra koji siše mlade izboje, listove i cvatove.

Osim izravne štete, problem predstavlja i obilno izlučivanje medne rose na koju se kasnije naseljava čađavica. Posljedica su slabija fotosinteza, usporen vegetativni rast i lošiji razvoj plodova. Kod jačih napada cijele grane mogu biti prekrivene bijelim prevlakama, a stabla djeluju iscrpljeno i zapušteno.

U manjim napadima posebne mjere često nisu potrebne jer se buha djelomično suzbija i redovitim tretmanima protiv drugih štetnika, osobito maslinovog moljca. Međutim, kod jače pojave preporučuje se uklanjanje zaraženih izboja, iako pritom treba paziti da se ne odstrani veći broj cvatova i budući rod.

Stručnjaci upozoravaju da kontaktni insekticidi često daju slab rezultat jer je štetnik dobro zaštićen unutar voštane prevlake. U praksi su učinkovitiji sistemični pripravci, dok se u ranim stadijima razvoja ličinki određeni učinak može postići i pripravcima na osnovi piretrina.

Trips se često zamjenjuje s fiziološkim poremećajima

Za razliku od maslinove buhe, maslinin trips teško je uočiti golim okom pa maslinari simptome često pripisuju posolici, nedostatku hranjiva ili oštećenjima od herbicida. Štetnik siše mlado lišće zbog čega ono postaje deformirano, uvijeno i nepravilno razvijeno. Simptomi su najizraženiji tijekom svibnja i lipnja.

Zanimljivo je da tijekom najvećih ljetnih vrućina trips privremeno smanjuje aktivnost, pa se simptomi mogu ponovno pojaviti krajem ljeta ili početkom jeseni. Upravo zato u maslinicima nije rijetkost vidjeti grane na kojima su srednji listovi deformirani, dok su vršni ponovno zdravi.

Pojava tripsa često je povezana s pretjeranom uporabom insekticida širokog spektra koji uništavaju prirodne neprijatelje štetnika. Zato stručnjaci naglašavaju važnost uravnotežene zaštite i izbjegavanja nepotrebnih tretmana.

Praćenje populacije moguće je pomoću žutih ili plavih ljepljivih ploča, a u slučaju jačeg napada mogu pomoći ekološki prihvatljiviji pripravci na osnovi prirodnih piretrina, uz preporuku da se tretiranje obavlja u večernjim satima i uz dobro kvašenje krošnje.

Pravodobno prepoznavanje ključno je za uspješnu zaštitu Iako maslinari najveću pozornost najčešće usmjeravaju na maslinovu muhu i moljca, upravo manje uočljivi štetnici poput buhe i tripsa mogu proći nezamijećeno i postupno oslabiti stablo. Redoviti pregled mladica, cvatova i naličja listova u ovom razdoblju zato je važan dio dobre zaštite maslinika, osobito u godinama s toplim i suhim proljećem koje pogoduje razvoju ovih štetnika.

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