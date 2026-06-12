Split: Vozaču motocikla 10 dana zatvora zbog više teških prometnih prekršaja

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana 26-godišnjem vozaču motocikla, ponavljaču prometnih prekršaja, kojega su policijski službenici Prometne policije zaustavili u četvrtak, 11. lipnja, u 1.00 sat u Vukovarskoj ulici u Splitu.

Nakon što je zaustavljen, policijski službenici su provedenom kontrolom utvrdili da je počinio četiri prometna prekršaja. Utvrđeno je da je upravljao motociklom pod utjecajem alkohola, a izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,55 g/kg. Utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno prije položenog vozačkog ispita, i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga i lijekova u organizmu.

S obzirom na to da je muškarac povratnik u činjenju najtežih prometnih prekršaja, zbog čega je do sada više puta sankcioniran i četiri puta pravomoćno kažnjen, policija ga je uhitila i privela nadležnom sudu. U optužnom prijedlogu sudu je predloženo da se vozaču, kako bi ga se spriječilo u činjenju daljnjih prekršaja, odredi zadržavanje, ukupna kazna zatvora u trajanju od 120 dana i novčana kazna, budući da novčane kazne koje su mu do sada izricane očito nisu polučile svrhu kažnjavanja.

Sud mu je odredio zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor, dok će konačnu odluku o prekršajima donijeti naknadno.