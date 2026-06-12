Kreće zagrijavanje za 60. Omiški festival: Večeras u Bolu koncert nagrađivanih klapa

Kreće obilježavanje impresivnih 60 godina Festivala dalmatinskih klapa Omiš. U čarobnom ambijentu bolskog teatrina "Dva ferala" večeras će se održati svečana večer dalmatinske a cappella pjesme na kojoj će zapjevati poznata klapska imena.

U autentičnom mediteranskom okruženju, na pozornici pod zvjezdanim nebom, nastupit će klape koje su se pokazale i dokazale na najzahtjevnijoj klapskoj pozornici, onoj omiškoj.

U Bol tako stiže dječja klapa Maestral KUD "Pleter" iz Dugopolja, lanjski pobjednici Večeri dječjih klapa, a pridružit će im se mješovita klapa Ivo Lozica iz Lumbarde, koja je na prošlogodišnjem Festivalu ponijela titulu apsolutnih pobjednika u svojoj kategoriji. U trajekt za Brač ukrcava se i muška klapa Omiš, čiju vitrinu, između ostalih, krasi prva nagrada publike, zlatni leut iz 2025. godine.

Iako je bolska večer dosad bila rezervirana za natjecanja debitanata koji su tražili prolaz do Omiša, večeras publiku očekuje sasvim drugačija priča. Revijalni klapski nastupi omiških pobjednika započet će u 21 sat, a ulaz je slobodan.

"U posebnoj festivalskoj godini, posebni događaji", ovim riječima ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš prof. Mijo Stanić najavljuje koncert na Braču kao početak obilježavanja velike 60. obljetnice kultne manifestacije.

"Bol je već četvrtinu stoljeća izdvojeni, ali nezaobilazni dio Festivala jer smo upravo tamo pronalazili nove klape, širili i jačali scenu, davali joj novu snagu. Od 2001. na Večerima debitanata zabilježeno je gotovo 230 nastupa novih ekipa. Ovaj broj govori sam za sebe. Nakon svega, red je da se odužimo našim bolskim prijateljima svečanim revijalnim koncertom, kao krunom naše suradnje i prijateljstva", poručuje Stanić.

U organizaciji su opet udružili snage s Centrom za kulturu Bol, a događaji koji promiču izvornu dalmatinsku pjesmu redovito su sastavni dio Bolskog lita, ove godine 37. po redu.

"Početak bolskih ljetnih kulturnih događanja tradicionalno odzvanja klapskim pjevanjem po kalama, rivi i kantunima, a službeno i u našem lijepom Teatrinu. Pjevači nas uvijek iznova oduševljavaju, ali i osvajaju strance, bolske turiste koji se na svom ljetovanju odjednom nađu na velikom klapskom festivalu", osvrnula se ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković na impresivnih 26 godina suradnje na koju je, kako kaže, iznimno ponosna.

Ovogodišnje bračko gostovanje Omiškog festivala prati i izložba klapskih nošnji Slavke Klišanić, nazvana "Klapske monture s potpisom", koja se već može razgledati u Galeriji tamošnjeg kulturnog centra.