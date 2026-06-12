Šok kod osnovnih škola u Splitu: U grmlju pronađena zabranjena pirotehnika, policija upozorava roditelje

Policijski službenici Prve i Druge policijske postaje Split tijekom jutrošnjih preventivnih aktivnosti na terenu pronašli su, u blizini osnovnih škola, veću količinu skrivenih pirotehničkih sredstava.

Kako navode iz policije, riječ je o zabranjenoj pirotehnici koju ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a posebice je opasna u rukama maloljetnika. Pirotehnika je pronađena skrivena u grmlju i šumskim predjelima uz škole, što dodatno zabrinjava zbog mogućnosti izazivanja požara i materijalne štete.

Pronađena sredstva su oduzeta, čime je spriječena njihova moguća uporaba i potencijalne ozljede djece i učenika.

Apel roditeljima i školama

Iz policije ponovno apeliraju na roditelje i djelatnike u školama da razgovaraju s djecom o opasnostima korištenja pirotehnike te ih upozore na obvezu suzdržavanja od takvih i sličnih nedoličnih ponašanja, posebno u razdoblju završetka školske godine.

Podsjećaju i na ranije upućen apel roditeljima da svojoj djeci skrenu pozornost na odgovorno i razumno ponašanje tijekom proslava završetka nastave.

Pojačani nadzori na području županije

Policija najavljuje da će tijekom dana nastaviti s pojačanim nadzorima na području Splitsko-dalmatinske županije. Posebna pažnja bit će usmjerena na zone škola, mjesta okupljanja učenika te javne prostore gdje se očekuje veći broj mladih.

Cilj ovih aktivnosti je osigurati da završetak školske godine prođe bez narušavanja javnog reda i mira, oštećenja imovine te drugih oblika nedoličnog ponašanja, uz naglasak na sigurnost djece i mladih.