Hrvatski veslači uspješni u Plovdivu: Sinkovići među polufinalistima

Braća Martin i Valent Sinković uspješno su otvorili nastup na 2. Svjetskom kupu u Plovdivu te se izravno plasirali u polufinale dvojca na pariće. U kvalifikacijskoj utrci zauzeli su drugo mjesto u svojoj skupini s vremenom 6:14.40. Prva je bila kineska posada s vremenom 6:11.97, dok je treće mjesto zauzela ukrajinska posada s vremenom 6:16.53. Iza njih završile su bugarska posada s vremenom 6:24.41 te korejska posada s vremenom 6:36.80.

Prema sustavu natjecanja, prve dvije posade iz svake kvalifikacijske skupine izborile su izravan plasman u polufinale, pa su Sinkovići već prvog dana osigurali nastavak borbe za A finale. Nakon prvog ovosezonskog Svjetskog kupa u Sevilli, koji nije završio prema njihovim očekivanjima, Plovdiv je za braću Sinković nova važna provjera u dvojcu na pariće, disciplini u koju su se vratili ove sezone.

„Gotova je prva utrka, definitivno nije ono što smo mislili da će biti. Ušli smo direktno u polufinale i idemo se pokazati u boljem svjetlu”, rekao je Valent Sinković.

U polufinalu ih očekuje jaka konkurencija. Veslat će u drugoj polufinalnoj skupini, zajedno s posadama Ukrajine, Italije, Kine, Austrije i Moldavije. U A finale plasirat će se tri najbrže posade iz polufinala, dok će preostale tri nastupiti u B finalu. Polufinale je na rasporedu sutra u 9:44 sati.

Braća Lončarić u dvojcu bez kormilara drugim su mjestom također izborili polufinale regate Svjetskog veslačkog kupa u bugarskom Plovdivu.

David Šain ušao je po vremenu u polufinale samca nakon što je bio treći u skupini.

Josipa Jurković je u svojoj skupini bila peta i veslat će u B finalu.