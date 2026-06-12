Vatrogasci ugasili tri požara uz Jadransku magistralu: "Je li ovo slučajnost?"

Tijekom jučerašnjeg dana na području Dubrovačko-neretvanske županije izbila su čak tri požara uz Jadransku magistralu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, svi su požari stavljeni pod kontrolu prije nego što su prouzročili veću materijalnu štetu ili ugrozili ljude i objekte.

Kako su izvijestili dubrovački vatrogasci, dva požara izbila su na području Majkova, na predjelu Ratac, i to s obje strane prometnice. Treći požar zabilježen je u Gornjem Brgatu.

Na požarištu u Ratcu intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, Javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Slano i Majkovi. U gašenju požara u Gornjem Brgatu sudjelovali su vatrogasci JVP-a Dubrovački vatrogasci zajedno s članovima DVD-a Rijeka dubrovačka i DVD-a Župa dubrovačka.

Vatrogasci ističu kako je upravo dobra koordinacija svih službi omogućila brzo i učinkovito gašenje požara te spriječila njihovo širenje na okolno područje.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima su požari izbili, no iz vatrogasne zajednice ističu kako se nakon jučerašnjih događaja nameće jedno pitanje.

"Je li slučajnost da u istom danu izbiju tri požara tik uz cestu?", upitali su u objavi na društvenim mrežama.

Istodobno su apelirali na građane da se ponašaju odgovorno, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada su vremenski uvjeti pogodni za brzo širenje vatre, te da svojim postupcima pridonesu očuvanju prirode i sigurnosti svih stanovnika i posjetitelja.