Bačić u Dugopolju uručio ugovore vrijedne 4,5 milijuna eura i razgovarao o stanovanju mladih

U Dugopolju su danas potpisana četiri ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije, nakon čega je održan radni sastanak potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića sa županom Blaženkom Bobanom te gradonačelnicima i načelnicima s područja županije na temu priuštivog stanovanja.

Ugovori za projekte zelene urbane obnove potpisani su s predstavnicima Grada Makarske, Grada Solina te općina Tučepi i Gradac. Općini Tučepi odobreno je 223.657,27 eura bespovratnih sredstava za projekt „Tučepi Green Line“, Općini Gradac 448.508,31 eura za projekt „ReGreen Gradac“, Gradu Solinu 1.672.886,21 euro za projekt „Green Solin“, dok je Gradu Makarskoj za projekt „Uređenje parka Peškera u Makarskoj“ odobreno 2.196.143,09 eura.

Sredstva su osigurana iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., u okviru kojega se na razini Republike Hrvatske sufinanciraju 72 projekta ukupne vrijednosti 131 milijun eura bespovratnih sredstava.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić istaknuo je kako će ovi projekti omogućiti gradovima i općinama stvaranje novih zelenih površina i kvalitetnije urbane infrastrukture.

– Riječ je o ulaganjima u parkove, šetnice, vodotoke, fontane, dječja igrališta, sadnju stabala i grmlja te druge sadržaje koji doprinose ljepšem i zdravijem životnom okruženju građana. Velik interes jedinica lokalne samouprave pokazao je koliko su ovakvi projekti potrebni, zbog čega smo ukupnu alokaciju povećali na 132 milijuna eura – kazao je Bačić.

Župan Blaženko Boban čestitao je gradovima i općinama koji su uspješno pripremili i kandidirali svoje projekte.

– Danas potpisujemo ugovore za projekte zelene tranzicije i uređenja parkova i okoliša. Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da su upravo jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost ovih natječaja i kvalitetno pripremile svoje projekte. Čestitam svima koji su ih kandidirali i danas preuzimaju ugovore – rekao je Boban.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na osiguravanju sredstava, istaknuvši kako će se kroz projekt u Solinu zasaditi više od 500 stabala i 300 grmova, postaviti nova urbana oprema te dodatno unaprijediti pristupačnost javnim sadržajima, uključujući dječja igrališta prilagođena osobama s invaliditetom.

– Ovo mi je jedan od dražih projekata, osobito kada znamo da je Solin godinama demografski najmlađi grad u Hrvatskoj. Upravo zato ulaganje u kvalitetnije, zelenije i pristupačnije javne prostore predstavlja ulaganje u naše obitelji, djecu i budućnost grada – poručio je Ninčević.

Nakon potpisivanja ugovora održan je sastanak potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića sa županom Blaženkom Bobanom, gradonačelnicima i načelnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije na temu priuštivog stanovanja.

Otvarajući sastanak, župan Boban istaknuo je kako pitanje priuštivog stanovanja predstavlja jedan od najvećih izazova današnjice.

– Lijepo je graditi ceste, luke, tunele i sportsku infrastrukturu, ali ako nemamo ljude, ako ne stvaramo uvjete da mlade obitelji ostanu i grade svoj život upravo ovdje, tada sve to gubi svoj puni smisao. Uspjeh je moguć jedino ako svi djelujemo zajedno – jedinice lokalne samouprave, regionalna razina i država – naglasio je Boban.

Podsjetio je i kako Splitsko-dalmatinska županija već provodi projekt „Tu je tvoj dom“, kojim nastoji pomoći mladim obiteljima da ostanu živjeti u svojim sredinama, te da je osnovano Povjerenstvo za priuštivo stanovanje koje će koordinirati daljnje aktivnosti na ovom području.

Ministar Bačić predstavio je novi Zakon o priuštivom stanovanju, koji je na snazi nešto više od mjesec dana, naglasivši kako će upravo suradnja svih razina vlasti biti ključna za njegovu uspješnu provedbu.

– Cijene nekretnina i najma i dalje rastu, zbog čega je sve teže mladim obiteljima riješiti svoje stambeno pitanje. Upravo zato donesen je ovaj zakon – kako bismo zajedničkim djelovanjem države, županija, gradova i općina omogućili građanima dostupnije i priuštivije stambene uvjete te stvorili preduvjete za demografsku obnovu i ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske – poručio je Bačić.

Uz ulaganja u zelenu infrastrukturu koja će unaprijediti kvalitetu života u lokalnim zajednicama, poseban naglasak stavljen je na stvaranje uvjeta za dostupnije stanovanje mladih obitelji kao jednog od ključnih preduvjeta demografske održivosti Splitsko-dalmatinske županije.