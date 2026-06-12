Na Firulama se održava jedinstveni vinski kviz, sav prihod ide za novi kombi Udruzi Srce

U utorak, 16. lipnja, na prekrasnoj ljetnoj terasi vinskog bara Bottiglia Wine & Deli na Firulama, održat će se prvi splitski “Blind Taste” – donatorski event namijenjen svim ljubiteljima kvizova i vina.

Riječ je o donatorskom događaju čiji je cilj prikupljanje sredstava za kupnju novog kombija za Udrugu Srce, koja preko 30 godina brine o djeci i osobama s cerebralnom paralizim, a za koju je Rotary klub Split 305 pokrenuo niz donatorskih akcija.

Sam događaj je osmišljen kao kombinacija edukativnog wine-tastinga i vinskog kviza, obzirom da vam je na ovom, netipičnom kvizu više potrebno vaše britko nepce, nego neko posebno znanje.

Program započinje edukativnom prezentacijom sommelierke nakon koje slijedi kušanje pet vrhunskih bijelih vina bez etiketa. Sudionici će potom u timovima (do 4 osobe) rješavati “blind tasting” test u kojem će pokušati pogoditi sortu, podneblje, arome i ostale karakteristike vina.

Za najuspješniji timove osigurane su poklon nagrade, dok će cijeli događaj spojiti edukaciju, zabavu i humanitarnu notu u jedinstvenom vinskom iskustvu.

Što je sve uključeno u 39 eura po osobi?

Vinska edukacija sommelierke

Kušanje 5 vrhunskih bijelih vina & zalogajčići

Test vašeg nepca i znanja

Nagrade za najbolji tim

Donacija za novi kombi Udruzi Srce

Napominjemo da je broj mjesta ograničen, a prijave timova su otvorene do popunjenja kapaciteta. Dođite kroz zabavu naučite nešto o vinima, a usput ćete i učiniti pravu stvar splitske „cerebralce“!

Prijaviti se možete klikom na poveznicu koja se nalazi OVDJE.