U Vrlici položen kamen temeljac za POS zgradu: 12 mladih obitelji dobiva svoj dom

U Vrlici je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), kojom će 12 mladih obitelji dobiti priliku riješiti svoje stambeno pitanje i ostati živjeti u svom kraju, a vrijednost investicije procijenjena na dva milijuna eura s uključenim PDV-om.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako je Grad Vrlika proveo preliminarnu anketu koja je pokazala velik interes građana za ovakav oblik stanogradnje.

– Upravo je to možda i najvažnija poruka našeg današnjeg dolaska u Vrliku. Naš je cilj omogućiti svakoj jedinici lokalne samouprave koja iskaže interes i potrebu da svojim građanima osigura priuštivo stanovanje. Takve ćemo projekte podupirati i realizirati, prije svega sredstvima državnog proračuna – poručio je Bačić.

Naglasio je kako se trenutačno na području Splitsko-dalmatinske županije kroz ovakve modele stanogradnje gradi 105 stambenih jedinica, među ostalim u Splitu i Trogiru, dok novi investicijski ciklus temeljen na Zakonu o priuštivom stanovanju predviđa izgradnju ukupno 512 novih stambenih jedinica diljem županije.

– Od Hvara i Brača, preko Makarske, Ciste Provo i Gradca, pa sve do Vrlike, nastavljamo ulagati u projekte koji mladim ljudima omogućuju ostanak u svojim sredinama. Dio stanova bit će namijenjen prodaji, a dio dugoročnom najmu, kako bismo pomogli onima koji danas nisu u mogućnosti kupiti vlastiti dom – rekao je ministar.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o jednom od njemu najdražih projekata.

– Kada u Dalmatinskoj zagori stvarate uvjete za povratak mladih ljudi i njihov ostanak, kada gradite 12 stanova za mlade obitelji, to je razlog za ponos svih koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji. Splitsko-dalmatinska županija s ponosom će dati svoj doprinos ovom projektu – kazao je Boban.

Dodao je kako pitanje priuštivog stanovanja predstavlja jedno od ključnih demografskih pitanja današnjice.

– Što će nam prometnice, tuneli, mostovi i sva infrastruktura ako nemamo čovjeka koji će ovdje živjeti, stvarati obitelj i graditi svoju budućnost? Upravo su ljudi najveća vrijednost svakoga kraja, a naš je zadatak stvarati uvjete da ostanu i budu svoji na svome – naglasio je župan.

Tom je prilikom najavio i nove razvojne projekte na području Vrlike, među kojima su dodjela zemljišta za budući konjički kamp te nastavak aktivnosti vezanih uz centre za starije osobe.

Gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić istaknuo je kako ga posebno veseli činjenica da će upravo zahvaljujući ovom projektu brojne mlade obitelji ostati u Vrlici.

– Analizirajući pristigle prijave i iskazani interes za stanove u ovoj zgradi, primijetio sam nešto što me posebno razveselilo. Ako Bog da, već sljedeće godine iz ove će zgrade cijeli jedan razred djece krenuti ili u vrtić ili u školu. Upravo zbog tih mladih ljudi i njihovih obitelji radimo sve ove projekte – rekao je Plazonić.

Podsjetio je kako se u Vrlici istodobno provode brojni razvojni projekti, među kojima su izgradnja dječjeg vrtića vrijednog 2,6 milijuna eura, pripreme za dom za starije osobe kapaciteta 121 korisnika, izgradnja novog vatrogasnog doma te projekt konjičkog kampa.

– Trenutačno na području Vrlike provodimo investicije vrijedne gotovo 20 milijuna eura i vjerujem da ćemo tim putem nastaviti i dalje. Vjerujem da ćemo ispoštovati ugovorene rokove te da će za 365 dana prve obitelji useliti u svoje nove domove – zaključio je gradonačelnik.

Prema planiranoj dinamici radova, završetak izgradnje POS zgrade u Vrlici očekuje se do kraja iduće godine, kada bi prve obitelji trebale useliti u svoje nove domove. Ovaj projekt predstavlja važan korak u stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život, demografsku obnovu i ravnomjerniji razvoj Splitsko-dalmatinske županije.