SLUŽBENO JE Zrinjski potvrdio raskid suradnje s Igorom Štimcem

HŠK Zrinjski Mostar službeno potvrđuje sporazumni raskid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Igorom Štimcem.

Glavnim trenerom prve momčadi gospodin Štimac je imenovan 1. kolovoza 2025. godine uoči utakmica protiv islandskog Breidablika u kvalifikacijama za UEFA Europsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinjski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima smo ostvarili 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Kao šef stručnog stožera gospodin Štimac je predvodio Plemiće do dva trofeja – drugog Superkupa i četvrtog Kupa BiH, kao i do prvog plasmana u europsko proljeće, gdje je Zrinjski u borbi za osminu finala UEFA Konferencijske lige zaustavljen od kasnijeg pobjednika - Crystal Palacea.

Prvenstvenu utrku momčad je zaključila na drugom mjestu upisavši 21 pobjedu, 8 remija i 7 poraza.

HŠK Zrinjski Mostar izražava zahvalnost gospodinu Štimcu na uloženom trudu tijekom angažmana na klupi Plemića, a posebno na doprinosu ostvarenim uspjesima u sezoni iza nas.

Klub mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere, kao i u budućim profesionalnim izazovima.

O svim daljnjim odlukama vezanim uz sportski segment Kluba javnost će biti pravovremeno obaviještena.