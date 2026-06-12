Pijan vozio u Kaštelima, završio na sudu i dobio zatvorsku kaznu

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela su u srijedu, 10. lipnja 2026. godine oko 20.50 sati na području Kaštel Gomilice zaustavili vozilo kojim je upravljao 30-godišnjak. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,53 g/kg.

Policijski službenici su 30-godišnjaka, zbog visokog stupnja alkoholiziranosti i opasnosti od ponavljanja izrazito teškog prometnog prekršaja, odmah isključili iz prometa, uhitili i smjestili u prostorije za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a vozilo kojim je počinio prekršaj od njega je privremeno oduzeto.

Vozač je ponavljač prometnih prekršaja koji je u posljednje dvije godine dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Takvim ponašanjem, kao ponavljač, predstavlja opasnost i rizik za druge sudionike u prometu. U žurnom postupku odveden je na sud.

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud ga je nakon provedenog žurnog postupka proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na rok od jedne godine. Nakon provedenog postupka pušten je na slobodu do pravomoćnosti sudske odluke.