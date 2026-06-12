U Splitu radionica o pametnim gradovima i predstavljanju Smart City digitalnog kataloga

Županijska komora Split, u suradnji sa Smart City Grupacijom HGK, organizira radionicu ''Predstavljanje Smart City digitalnog kataloga'', koja će se održati 16. lipnja 2026. godine, s početkom u 11 sati, u Županijskoj komori Split, na adresi Obala Ante Trumbića 4.

Radionica je namijenjena tvrtkama koje razvijaju i nude Smart City rješenja, predstavnicima jedinica lokalne samouprave te svim dionicima zainteresiranima za digitalnu transformaciju gradova.

Sudionici će imati priliku upoznati se s najnovijim aktivnostima Smart City Grupacije HGK, smjernicama za razvoj pametnih gradova te konkretnim mogućnostima za implementaciju Smart City tehnologija.

''Prilika je ovo za sve uključene i zainteresirane za digitalnu transformaciju gradova, proizvođače Smart City proizvoda i usluga te naručitelje istih, za stjecanje uvida u aktualne trendove, primjere dobre prakse te mogućnosti financiranja Smart City projekata kroz nacionalne i europske programe'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Poseban naglasak bit će na predstavljanju Smart City digitalnog kataloga - alata koji povezuje jedinice lokalne samouprave s pružateljima naprednih tehnoloških rješenja. Katalog omogućuje jednostavniji pregled dostupnih proizvoda i usluga, brže planiranje projekata te učinkovitije pronalaženje partnera za provedbu Smart City inicijativa.

Program uključuje i panel raspravu s predstavnicima tvrtki, koji će podijeliti svoja iskustva, izazove i preporuke za uspješnu provedbu projekata digitalne transformacije. Također je predviđeno i vrijeme za umrežavanje, uspostavljanje novih poslovnih kontakata te potencijalnih suradnji.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz obveznu prijavu putem linka: OVDJE