Serija krađa u Splitu, Trogiru i Segetu: 26-godišnjak osumnjičen za štetu veću od 11 tisuća eura

Policijski službenici Prve policijske postaje Split i Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem rođenim 1999. godine zbog sumnje da je na području Splita, Trogira i Segeta počinio više kaznenih djela imovinskog kriminaliteta.

Prema rezultatima istrage, osumnjičenog se tereti za dvije teške krađe i tri krađe počinjene na području Trogira i Segeta. Sumnja se da je početkom travnja provalio u sjedalo mopeda te otuđio registarsku pločicu, a zatim iz sjedala motocikla ukrao torbicu.

Tijekom travnja i svibnja na području Segeta, kako se navodi, otuđio je bicikl, električni romobil te još dva bicikla. Ukupna materijalna šteta u tim slučajevima procjenjuje se na više od 11 tisuća eura.

Također je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 11. travnja 2026. godine u prodavaonici na području Hrvojeve ulice u Splitu otuđio različite artikle, čime je počinjena dodatna šteta u iznosu od oko 200 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.