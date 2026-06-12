Evo koliko bi Hrvatska mogla zaraditi na SP-u

Nogomet je odavno prestao biti samo igra, danas je to i unosan biznis. I rijetko su nogomet i ekonomija bili toliko povezano kao sada.

Ukupan prihod Fife od ovog turnira iznosit će, pokazuju procjene, oko 13 milijardi dolara, uključujući televizijska prava, ulaznice i sponzorstva. Veći dio toga ostaje krovnom nogometnom savezu, ali dobro će zaraditi i svi sudionici. Fifa je ovog puta za sve reprezentacije pripremila 727 milijuna dolara, što je velik skok u odnosu na Katar 2022., kada je nagradni fond bio 440 milijuna dolara. Pobjednik će zaraditi 50 milijuna, drugoplasirana reprezentacija 33 milijuna, trećeplasirana 29 milijuna, a četvrta 27 milijuna, prenosi Večernji.hr.

Čak i momčadi koje završe u ranijoj fazi dobit će 10,5 milijuna, dovoljno da pokriju troškove priprema i putovanja, a ponešto i zarade.

Novac ide savezima, koji potom dijele bonuse igračima prema internim dogovorima i pravilnicima, a nešto ulažu u omladinske pogone te infrastrukturu. Oko 355 milijuna dolara dijeli se i nogometnim klubovima čiji su igrači sudjelovali na prvenstvu.

Gradovi domaćini, poput onih u SAD-u, Kanadi i Meksiku, od turnira imaju koristi putem turista, popunjenosti hotela, restorana i transporta. No troškovi organizacije – sigurnost, logistika i pripreme stadiona – često su veći od prihoda, pa lokalne vlasti ne zarađuju uvijek onoliko koliko bi se očekivalo, a već su se čula negodovanja nekih gradskih čelnika. Ipak, za ljude u gradovima to znači više posla i veći promet u trgovinama i restoranima dok traje turnir, kao i kratkoročno povećanje zaposlenosti.

Kako to obično biva, neće svi zaraditi, na turniru je angažirano čak 65 tisuća volontera, ali unatoč činjenici da neće dobiti novac, sama mogućnost da prisustvuju takvom velikom natjecanju očito je bila jako velik mamac jer se za volontiranje u startu prijavilo više od 2 milijuna ljudi iz 220 zemalja.