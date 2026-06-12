Novi radovi u Stobreču: Promjene u prometu do 19. lipnja

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

Obavještavamo vas da su radovi na arheološkim iskopima u ulici Put sv.Lovre završeni, te se od ponedjeljka 15.06.-19.06.2026.g. planira izvoditi radove na postavljanju vodovodnih cijevi.

Tijekom izvođenja radova u ulici Put sv. Lovre prometnica će preko privatnih parcela većinu vremena biti zatvorena za promet. Planira se omogućiti prometovanje izvan radnog vremena, odnosno nakon završetka dnevnih radova. Navedeno će biti moguće ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti ili radova koji zahtijevaju privremeno zadržavanje prometne regulacije.

Molimo sve sudionike u prometu za poštivanje uputa i povećan oprez tijekom kretanja navedenom dionicom.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.