Srednja škola s Visa ostvarila povijesni uspjeh: Tri učenice dobitnice Oskara znanja

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo Vis ove je godine ostvarila izniman uspjeh. Čak tri učenice dobitnice su Oskara znanja, najvišeg priznanja koje se dodjeljuje učenicima za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima.

Učenice 4. razreda gimnazije Kaja Cvitanović i Franka Atlija osvojile su prvo mjesto na državnom Natjecanju iz biologije te su za taj uspjeh nagrađene Oskarom znanja. Njihova mentorica bila je profesorica Josipa Poduje.

Oskar znanja osvojila je i učenica Ava Grace Mandić Macneill, državna prvakinja iz talijanskog jezika, pod mentorstvom profesorice Antonije Baržić.

Za školu koja broji svega pedesetak učenika ovakvi rezultati imaju posebnu vrijednost. Kao jedna od najmanjih, ali i najudaljenija srednja škola u Republici Hrvatskoj, svakodnevno dokazujemo da veličina škole nije presudna za kvalitetu rada ni za uspjehe učenika.

Iza svakog ovakvog rezultata stoje mjeseci dodatnog rada, priprema i odricanja učenika i mentora. Upravo zato ovaj uspjeh pripada jednako učenicama koje su predstavljale školu na državnoj razini kao i njihovim mentoricama koje su ih kroz cijeli proces vodile i pripremale.

Ravnatelj škole Domagoj Pšeničnjak ističe kako škola posljednjih godina sustavno potiče uključivanje učenika u natjecanja, smotre i druge oblike izvannastavnog rada.

„U školi s našim brojem učenika svaki je uspjeh važan, ali tri državna prvaka i tri Oskara znanja u jednoj generaciji rezultat su na koji možemo biti posebno ponosni. Vjerujem da je upravo izvrsnost najbolji put za budućnost naše škole. Natjecanja nisu sama sebi svrha, nego prilika da učenici pokažu svoj puni potencijal, a da istovremeno pokažemo kako se i na otoku mogu ostvarivati vrhunski rezultati.“

Ovi uspjesi još su jedna potvrda da se predan rad, znanje i upornost prepoznaju bez obzira na veličinu sredine iz koje dolaze.

"Ponosni smo na Kaju, Franku i Avu Grace te im od srca čestitamo na postignućima kojima su na najbolji način predstavile svoju školu, otok Vis i cijelu lokalnu zajednicu", poručuju.