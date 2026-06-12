Ubijen bez razloga: 18 godina od smrti koja je zauvijek promijenila Hrvatsku

Na današnji dan 2008. godine preminuo je Luka Ritz.

Na današnji dan prisjećamo se Luke Ritza, 18-godišnjeg zagrebačkog maturanta Grafičke škole koji je preminuo 12. lipnja 2008. godine od posljedica brutalnog premlaćivanja. Njegova smrt šokirala je Hrvatsku i postala jedan od najpotresnijih primjera vršnjačkog nasilja u novijoj povijesti.

Luka Ritz kobne je večeri s prijateljem čekao autobus kada im je prišla skupina mlađih napadača. Od njih su najprije tražili novac i cigarete, a ubrzo je situacija eskalirala u nasilje bez ikakvog povoda.

Prema policijskim navodima, tada 16-godišnji napadač prvi je fizički nasrnuo na Luku koji je sjedio na rubu nogostupa, nakon čega je mladić pao na cestu. Napadi su se nastavili, a u udaranju su sudjelovali i drugi maloljetnici. Kada je Luka pokušao pobjeći, ponovno je oboren na tlo i nastavljen je fizički napad.

Od zadobivenih teških ozljeda Luka Ritz preminuo je 12 dana kasnije.

Dugotrajan postupak i blage kazne

Policija je napadače pronašla nekoliko mjeseci nakon događaja. U slučaju je sudjelovalo više maloljetnih i punoljetnih osoba, a sudski postupci kasnije su izazvali snažne reakcije javnosti zbog relativno blagih sankcija.

Jedan od napadača osuđen je na odgojnu mjeru i upućivanje u popravni dom, dok je drugostupanjski osuđeni dobio zatvorsku kaznu od jedne i pol godine, ali je pušten nakon odsluženih devet mjeseci. Protiv jednog od optuženih postupak je obustavljen jer je već bio uključen u izvršenje odgojnih mjera.

Simbol borbe protiv nasilja

Smrt Luke Ritza duboko je potresla hrvatsku javnost i pokrenula niz inicijativa usmjerenih na borbu protiv nasilja među mladima. Njegovo ime danas nosi snažnu simboliku u edukativnim i društvenim programima koji promiču toleranciju i nenasilje.

Od 2009. godine svake se godine dodjeljuje nagrada „Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost”, kojom se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj koji promiču nenasilje, solidarnost i empatiju u svojim zajednicama.

Luka Ritz posthumno je odlikovan i priznanjem „Ponos Hrvatske”, a njegova priča ostaje trajno upozorenje koliko su posljedice nasilja nepovratne — i koliko je važno reagirati na vrijeme.