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Splitski rockeri Peacefool Snyte izdali novi studijski album

Album možete poslušati na svim digitalnim platformama

Spltski grunge rock band Peacefool Snyte snimio je drugi studijski album pod nazivom Overload. Na albumu se nalazi osam pjesama , a predstavljen je pjesmom Man Without Soul za koju je snimljen i video spot u režiji Mikija Noplinga. Album je snimila postava Peacfool Snyte- koju kao i na prvom albumu Brand New Universe čine Gordan Bulić, Hrvoje Bandić, Željko Agnić i Teo Frana.

Frontman banda Gordan Bulić ukratko je rekao: „Pjesme nisu stvarane s predumišljajem i lišene su bilo kakve varijante kalkuliranja i vaganja u odnosu na publiku, trendove i eventualna očekivanja tržišta. To je naš mali- veliki svijet, naša utvrda otvorena za sve one koji žele razgoldati njene interijere. Neopterećeni smo stilom ali smo jednako tako i određeni samim glazbenim utjecajima na koje nijedan glazbenik nije imun. Unatoč neizbježnim podsvjesnim izletima u koncepte koji su nas oblikovali, jedni druge vješto i brzo ispavljamo na svaki, pa i najmanji znak refleksije i podudarnosti sa zvukom koji je već negdje zabilježen i proslavljen. Glazba je jednako kao i Ljubav, dar s neba i zato nas uvijek iznova veseli svakom smislu.”

Album možete poslušati na svim digitalnim platformama, a nešto više o albumu možete saznati na izdavačkom YouTube kanalu.

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