Splitski rockeri Peacefool Snyte izdali novi studijski album

Spltski grunge rock band Peacefool Snyte snimio je drugi studijski album pod nazivom Overload. Na albumu se nalazi osam pjesama , a predstavljen je pjesmom Man Without Soul za koju je snimljen i video spot u režiji Mikija Noplinga. Album je snimila postava Peacfool Snyte- koju kao i na prvom albumu Brand New Universe čine Gordan Bulić, Hrvoje Bandić, Željko Agnić i Teo Frana.

​

Frontman banda Gordan Bulić ukratko je rekao: „Pjesme nisu stvarane s predumišljajem i lišene su bilo kakve varijante kalkuliranja i vaganja u odnosu na publiku, trendove i eventualna očekivanja tržišta. To je naš mali- veliki svijet, naša utvrda otvorena za sve one koji žele razgoldati njene interijere. Neopterećeni smo stilom ali smo jednako tako i određeni samim glazbenim utjecajima na koje nijedan glazbenik nije imun. Unatoč neizbježnim podsvjesnim izletima u koncepte koji su nas oblikovali, jedni druge vješto i brzo ispavljamo na svaki, pa i najmanji znak refleksije i podudarnosti sa zvukom koji je već negdje zabilježen i proslavljen. Glazba je jednako kao i Ljubav, dar s neba i zato nas uvijek iznova veseli svakom smislu.”

Album možete poslušati na svim digitalnim platformama, a nešto više o albumu možete saznati na izdavačkom YouTube kanalu.