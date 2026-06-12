SAD i Iran blizu dogovora? Trump optimističan, iranska strana oprezna

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana u završnoj fazi te da bi dogovor mogao biti formaliziran već tijekom nadolazećih dana. Prema njegovim riječima, postignut je značajan napredak, a nacrt sporazuma gotovo je dovršen.

Trump je istaknuo kako je ključni cilj pregovora osigurati da Iran ne razvije nuklearno oružje, naglasivši da je upravo to bio glavni razlog višemjesečnih napora i pregovora. Dodao je i da bi nakon potpisivanja sporazuma mogao biti ponovno otvoren Hormuški tjesnac, što smatra važnim korakom prema stabilizaciji situacije u regiji.

Međutim, iz Teherana stižu znatno opreznije poruke. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da Iran još nije donio konačnu odluku o prihvaćanju sporazuma te da pregovori i dalje traju.

Iran: Pregovori napreduju, ali dogovor nije postignut

Baghaei je potvrdio da je velik dio pregovaračkog teksta usuglašen, no istovremeno je optužio Washington za česte promjene stajališta tijekom razgovora. Prema njegovim riječima, upravo su takve promjene otežavale proces približavanja konačnom dogovoru.

Također je odbacio tvrdnje da je sporazum već postignut, istaknuvši kako Iran neće odstupati od svojih ključnih zahtjeva i interesa. Naglasio je da postoje jasne „crvene linije” preko kojih Teheran nije spreman prijeći.

Poziv na oprez prema Trumpovim izjavama

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da izjave američkog predsjednika o navodnom skorom dogovoru treba promatrati s rezervom sve dok iranske vlasti službeno ne potvrde da je sporazum postignut.

Trump je i ranije, od sredine ožujka, u više navrata govorio kako su Washington i Teheran blizu rješenja kojim bi se okončale napetosti i sukob. Unatoč optimističnim porukama iz Bijele kuće, iranska strana zasad ne potvrđuje da je konačni dogovor postignut, što pokazuje da između dviju zemalja i dalje postoje otvorena pitanja.