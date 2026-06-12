FMFS u punom zamahu: Tražilo se mjesto više, večeras bogat filmski program na četiri lokacije

Festival mediteranskog filma Split (FMFS) ušao je u svoje 19. izdanje, a već na samom početku potvrdio je status jednog od najposjećenijih ljetnih kulturnih događaja u gradu. Sinoćnje otvaranje na Bačvicama privuklo je velik broj posjetitelja, a ljetno kino bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta, uz prepoznatljivu atmosferu koja svake godine označava početak filmskih večeri pod otvorenim nebom.

Ovogodišnji FMFS donosi rekordan broj filmova te značajan rast interesa publike — pretprodaja ulaznica veća je za 33 posto u odnosu na prošlu godinu. Tijekom deset festivalskih dana, do 21. lipnja, publika će moći pogledati čak 112 filmova iz 39 zemalja, raspoređenih na četiri lokacije: Ljetno kino Bačvice, Tvrđavu Gripe, Kinoteku Zlatna vrata i Kino Đardin.

Otvaranje uz domaće filmove i veliku posjećenost

Festival su otvorila dva domaća naslova – „Vjetar u leđa” redateljice Sonje Tarokić te dugometražni prvijenac Igora Jelinovića „Koke”. Oba filma označila su početak festivalskog programa koji i ove godine spaja regionalnu i međunarodnu kinematografiju.

Bačvice su i ove godine bile središte festivalske atmosfere, ispunjene publikom koja je u opuštenom ljetnom ambijentu pratila prve projekcije uz more, što je zaštitni znak FMFS-a.

Večeras na programu: od španjolske drame do studentskih filmova

Program se nastavlja i večeras, uz raznoliku selekciju filmova na više gradskih lokacija.

Na Ljetnom kinu Bačvice u 21:15 prikazuje se španjolska drama „Nedjelje”, priča o 17-godišnjoj Ainaru koja se nalazi pred životnom odlukom – odabrati sveučilište ili samostan. Film, nagrađen kao najbolji na festivalu u San Sebastiánu, jedan je od istaknutijih naslova ovogodišnjeg programa.

Istovremeno, na Tvrđavi Gripe u 21:15 na rasporedu je belgijsko-turski dokumentarac „2m²”, koji prati život pogrebnika Tayfuna u Belgiji, donoseći intiman pogled na profesiju koja se rijetko prikazuje na filmu.

U Kinoteci Zlatna vrata u 19:00 prikazuje se portugalska društvena satira „18 rupa do raja”, koja kroz obiteljsko okupljanje na prodaji imanja progovara o odnosima, nasljeđu i promjenama koje razaraju i povezuju obitelj.

Večer zaključuje studentski program u Kinu Đardin u 21:30, koji donosi izbor kratkometražnih filmova mladih autora. Ulaz je slobodan, čime se dodatno otvara prostor novim generacijama filmskih stvaratelja i publici koja želi otkriti svježe filmske glasove.