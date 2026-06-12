Uspješno završena potraga u zadarskom arhipelagu: Pronađen nestali njemački nautičar

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o uspješno okončanoj koordiniranoj akciji traganja za njemačkim državljaninom, čiji nestanak je prijavljen jučer, u sjevernome dijelu zadarskog arhipelaga.

Dojava o nestanku u MRCC Rijeka zaprimljena je jučer, 11. lipnja u 15.43 sati posredstvom Veleposlanstva Republike Njemačke, odakle su prenijeli informaciju supruge njemačkog državljanina za kojega je ista izrazila sumnju u njegov nestanak između otoka Iža i Dugog Otoka, gdje je samostalno plovio vlastitom brodicom.

Na osnovu dostupnih informacija o nestalome i njegovom plovilu, u MRCC Rijeka pripremljen je Plan akcije temeljem kojega je odmah pokrenuto koordinirano traganje.

Uz spasilačke brodice u sastavu Luče kapetanije Zadar i Ispostave lučke kapetanije Sali te policijsku brodicu Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar (PPAP Zadar), površinskom traganju za nestalim njemačkim nautičarem priključili su se i djelatnici Nacionalnog parka Telašćica, dok su u kopneno traganje uz obalu Dugog Otoka angažirani policijski službenici, nadležne Policijske postaje.

Oko 19.04 sati službenici PPAP Zadar javili su u MRCC Rijeka o pronalasku nestalog nautičara u uvali Solina, na otoku Ižu, kamo su odmah upućeni zdravstveni djelatnici, koji su pristigli kopnenim putem te su potom ukrcani na brodicu spašenika.

Nakon što je spašeni nautičar zdravstveno osiguran evakuiran je na policijsku brodicu te u liječničkoj pratnji prevezen u Zadar, radi daljnjega zdravstvenog postupanja, čime je ova akcija ujedno uspješno okončana.