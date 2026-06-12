Promjene u KK Splitu: Toni Španjić novi direktor

Toni Španjić novi je direktor-član uprave KK Splita. Španjić (36), koji je prošao sve uzrasne kategorije KK Splita, na funkciju direktora dolazi iz tvrtke MTS Globe. Paralelno s tim bio je kolumnist na Dalmatinskom portalu i pratio zbivanja u klubu i hrvatskoj košarci.

- S velikim zadovoljstvom prihvatio sam se odgovorne pozicije, hvala klubu na ukazanom povjerenju. Svjestan sam svega što nas čeka u budućnosti, pred nama je veliki posao ovog ljeta, ne samo na sportskom, već i na organizacijskom planu - kazao je Španjić.

Dosadašnji direktor Ivo Tomasović otišao je iz osobnih razloga.

- Bila mi je čast biti dio najvećeg hrvatskog kluba. Hvala svima u klubu na podršci i radu, KK Splitu želim puno uspjeha u budućnosti - rekao je Tomasović.