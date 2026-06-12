Ivošević kritizirao Šutu zbog izostanka s otvaranja FMFS-a

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević osvrnuo se na otvaranje Festivala mediteranskog filma Split (FMFS), pritom kritizirajući odluku gradonačelnika Splita da ne prisustvuje jednom od najvažnijih kulturnih događaja u gradu.

Prema njegovim riječima, ovo je prvi put da gradonačelnik nije bio na otvaranju FMFS-a, koji je, uz Splitsko ljeto, nazvao jednom od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija koje su Split pozicionirale na europskoj kulturnoj karti.

Kao razlog izostanka naveo je sudjelovanje na 20. Danima inženjera u Opatiji, gdje je gradonačelnik Tomislav Šuta, kako je istaknuo Ivošević, bio panelist na temu priuštivog stanovanja.

„Tužno je vidjeti da gradonačelnik Splita ne zna što bi mu trebao biti prioritet između ta dva događaja“, poručio je Ivošević, uspoređujući situaciju s hipotetskim primjerom da gradonačelnik Pule preskoči Pula Film Festival zbog stručnog skupa.

U svojoj objavi dodao je i kako smatra da takav izbor prioriteta govori o pristupu gradskim obvezama.

Dodjela nagrade za projekt Žnjana

Ivošević je pritom istaknuo i trenutak s događanja u Opatiji, navodeći kako je gradonačelnik iz publike pratio dodjelu nagrade KOLOS inženjeru Jošku Galiću, koji je nagrađen za vođenje projekta uređenja Žnjanskog platoa u Splitu.

Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih i urbanističkih zahvata u gradu, a nagrada je dodijeljena za, kako je navedeno u obrazloženju, stručni rad, organizacijske sposobnosti i uspješno upravljanje složenim gradilištem koje je rezultiralo transformacijom važnog javnog prostora.

Ivošević je u objavi ujedno čestitao nagrađenom inženjeru, istaknuvši zadovoljstvo suradnjom na projektu Žnjana, koji je nazvao „novim biserom Splita“.