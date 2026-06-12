Uskoro stiže prinova? Objava Gospodina Savršeog pokrenula je lavinu komentara

Pobjednik pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' nasmijao je pratitelje objavom koja je pokrenula nagađanja o prinovi u njegovoj vezi s Kajom Casar.

Karlo Godec i Kaja Casar ne skrivaju da uživaju u zajedničkom životu nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni', a njihove objave na društvenim mrežama redovito privlače pažnju pratitelja. Ovoga puta Karlo se uključio u viralni trend koji predviđa spol i godinu rođenja prvog djeteta, a rezultat je mnoge iznenadio, piše tportal.

Viralni trend pokrenuo komentare

Pobjednik pete sezone popularnog RTL-ovog showa na Instagramu je podijelio video u kojem isprobava filter koji navodno predviđa budućnost. Prema rezultatu koji je dobio, Karlo bi trebao postati otac djevojčice, a prinova bi u njegovu obitelj trebala stići 2027. godine.

Cijelu situaciju dodatno je začinio njegov osmijeh nakon rezultata, a potom je kameru odmah usmjerio prema svojoj djevojci Kaji Casar.

Iako je riječ tek o zabavnom trendu koji posljednjih tjedana kruži društvenim mrežama, objava je brzo privukla pažnju njihovih pratitelja, koji već neko vrijeme s velikim zanimanjem prate razvoj njihove veze.

Da su i dalje vrlo zaljubljeni, Karlo i Kaja pokazali su nedavno objavom s jednog vjenčanja na kojem su se pojavili modno usklađeni. Tada je Kaja uz fotografiju poručila da slavi ljubav sa svojom voljenom osobom, a komentari pratitelja bili su prepuni komplimenata.

'Ajme Gospe moja, ljubav s neba vas obasjala. Kako ste medeni', 'Tako ste usklađeni i zračite zaljubljeno' te 'Kako ste lijep par', pisali su im pratitelji.

Njihova je veza pod povećalom javnosti još od finala pete sezone showa, kada je Karlo odabrao 27-godišnju Slovenku, influencericu i instruktoricu surfanja. Nakon završetka snimanja Kaja je zbog ljubavi preselila s Tenerifa u Zagreb, gdje danas zajedno žive, a društvo im pravi i pas kojeg često pokazuju na društvenim mrežama.

Dodatno su oduševili pratitelje i romantičnim videom na TikToku, koji je u kratkom roku prikupio više od 217 tisuća pregleda i oko 15 tisuća lajkova. U komentarima su se nizale poruke poput: 'Prelijepi par', 'Tako divni' i 'Najsretniji'.