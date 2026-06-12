Ibrahimović otkrio za koga navija na Svjetskom prvenstvu: "Imam korijene u Hrvatskoj"

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. tek je krenulo, a već je privuklo brojne komentare bivših igrača i stručnjaka. Među njima je i Zlatan Ibrahimović, koji se na ovom Mundijalu prvi put okušao u ulozi televizijskog analitičara za FOX Sports.

U jednoj od uvodnih emisija legendarni švedski napadač izdvojio je skupinu L kao najzanimljiviju u grupnoj fazi natjecanja. U toj se skupini nalaze Engleska, Hrvatska, Gana i Panama, a Ibrahimović smatra da upravo ondje možemo očekivati jednu od najzanimljivijih borbi za plasman u nokaut fazu.

Posebno je istaknuo Hrvatsku, za koju je otvoreno priznao da ima njegove simpatije.

"Tu je Engleska, koja ponovno sanja da će nogomet vratiti kući. Vidjet ćemo hoće li uspjeti. Zatim Hrvatska. Imam hrvatske korijene i zato navijam za Hrvatsku na ovom prvenstvu", rekao je Ibrahimović.

Which group does @Ibra_official have his eyes on closely this summer? 👀 pic.twitter.com/grtfeDg4BD — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Engleska i Hrvatska favoriti skupine

Bivši napadač Milana, Barcelone i PSG-a smatra da će upravo Engleska i Hrvatska voditi glavnu bitku za prvo mjesto u skupini. Ipak, upozorio je da bi Gana mogla biti vrlo neugodan protivnik zahvaljujući velikom broju talentiranih igrača.

Prema njegovoj procjeni, afrička reprezentacija mogla bi otkinuti bodove favoritima i zakomplicirati rasplet skupine.

S druge strane, Panama prema Ibrahimovićevu mišljenju nema realne izglede za borbu s ostalim reprezentacijama.

"Engleska i Hrvatska borit će se za vrh skupine, a Gana bi mogla iznenaditi i pomrsiti im planove. No Panamu jednostavno ne vidim u toj priči", poručio je.

Ibrahimovićeve izjave brzo su privukle pozornost navijača, posebno u Hrvatskoj, koju je bivši švedski reprezentativac još jednom javno podržao ističući svoje hrvatske korijene.