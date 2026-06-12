VIDEO Novost na SP-u, evo kako izgleda gol s kamere na sučevoj glavi

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. donijelo je niz noviteta, a među najzanimljivijima svakako je tehnologija koja gledateljima omogućuje da utakmicu nakratko dožive očima glavnog suca.

Riječ je o sustavu RefCam, kameri postavljenoj na glavu arbitra koja uz video zapis uključuje i slušalice te mikrofon. Zahvaljujući toj tehnologiji, televizijska publika može vidjeti pojedine situacije na terenu iz iste perspektive iz koje ih promatra sudac tijekom utakmice.

Jedan od prvih arbitara koji je koristio ovaj sustav na Svjetskom prvenstvu bio je brazilski sudac Wilton Sampaio tijekom susreta između Meksika i Južne Afrike. Cilj uvođenja RefCama je približiti gledateljima dinamiku igre te pružiti bolji uvid u odluke koje suci donose u djeliću sekunde.

Iako su ljubitelji talijanske Serie A već imali priliku vidjeti sličnu tehnologiju, za velik dio publike koja prati Svjetsko prvenstvo riječ je o potpuno novom iskustvu.

Posebnu pažnju izazvala je snimka prvog pogotka na utakmici, kada je Julián Quiñones doveo Meksiko u vodstvo. Gol je prikazan upravo kroz kameru koju je nosio Sampaio, pa su navijači mogli vidjeti cijelu akciju iz jedinstvenog kuta gledanja.

Takvi kadrovi nude potpuno drukčiju dimenziju prijenosa i dodatno približavaju događanja na travnjaku milijunima gledatelja diljem svijeta. Mnogi smatraju da bi upravo ovakva tehnologija mogla postati standard na najvećim nogometnim natjecanjima u godinama koje dolaze.

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