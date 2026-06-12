Splićani masovno ugrađuju ovaj uređaj: “Ljudi ne žele plaćati tuđu vodu, pogotovo onu koju troše turisti”

Pred početak turističke sezone tvrtke koje se bave ugradnjom vodomjera bilježe snažan rast upita iz cijele Dalmacije. Razlog je jednostavan. Sve više vlasnika stanova, predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrada želi uvesti sustav u kojem svatko plaća isključivo ono što je sam potrošio. U praksi to znači da kućanstva u zgradama s većim brojem apartmana nakon ugradnje često plaćaju značajno niže račune jer prestaju subvencionirati tuđu potrošnju.

Iako je riječ o temi koja godinama izaziva rasprave među susjedima, tijekom ljeta problem postaje posebno vidljiv. U brojnim starijim zgradama uz obalu voda se i dalje obračunava prema broju prijavljenih članova kućanstva, a ne prema stvarnoj potrošnji svakog stana.

U praksi to znači da samac u jednom stanu ili četveročlana obitelj u drugom često plaćaju dio vode koju troše gosti u apartmanima, vlasnici stanova koji nisu prijavili stvaran broj korisnika ili susjedi čija je potrošnja znatno iznad prosjeka. Što je ukupna potrošnja zgrade veća, veći je i račun koji se raspodjeljuje među suvlasnicima.

Takav model obračuna desetljećima je bio jedino moguće rješenje jer većina zgrada izgrađenih prije 2014. godine ima samo jedan glavni vodomjer na ulazu. Vodovod vidi ukupnu potrošnju cijele zgrade, ali ne i koliko je vode potrošio pojedini stan. Zato se račun dijeli prema evidenciji o broju članova kućanstava koju vodi predstavnik suvlasnika.

S razvojem turizma i rastom broja apartmana takav sustav sve češće postaje izvor nezadovoljstva među susjedima. Pitanje koje se najčešće postavlja zapravo je vrlo jednostavno: zašto bi netko plaćao vodu koju nije potrošio?

Ljeto mijenja matematiku računa za vodu

"Pitanje je vrlo jednostavno. Zašto bi netko plaćao tuđu potrošnju vode? Kad nema mjerenja po stanu, štedljivi stanari subvencioniraju one rasipne. U turističkim sredinama to je posebno izraženo jer se ljeti potrošnja zgrade često višestruko poveća, a trošak se prelijeva i na one koji od turizma nemaju nikakvu korist. Ugradnja internih vodomjera jedino je pošteno rješenje jer svatko plaća točno onoliko koliko je potrošio", kaže Zoran Mihajlović, predstavnik suvlasnika iz Solina.

Kolege iz udruženja predstavnika suvlasnika potvrđuju, kaže Mihajlović, kako upravo tijekom turističke sezone najčešće dolazi do pritužbi stanara. U zgradama s većim brojem apartmana potrošnja vode tijekom srpnja i kolovoza zna biti višestruko veća nego tijekom ostatka godine, što redovito otvara pitanje pravednosti obračuna.

Problem nije samo u turistima. Po sadašnjem modelu stanari plaćaju i tuđe kvarove. Slavina koja curi, vodokotlić koji curi ili neprimijećeno puknuće u jednom stanu povećavaju račun svima. Bez mjerenja po stanu takvi gubici mogu mjesecima ostati nevidljivi, a uredno se naplaćuju.

"Koliko nas nemjerena i neprimijećena voda može koštati, pokazuju i nacionalne brojke. Prema Izvješću o stanju u sektoru vodnih usluga, u Hrvatskoj se tijekom 2024. godine izgubilo čak 52 posto vode zahvaćene u javnu vodoopskrbu. Drugim riječima, više od polovice vode koja ulazi u sustav nikada ne bude isporučena krajnjim korisnicima, a njezin se trošak u konačnici prelijeva na cijenu vode koju plaćaju građani. Iako se te brojke odnose na javnu infrastrukturu, načelo je jednako i unutar svake zgrade. Voda koja se ne mjeri ne može se učinkovito kontrolirati, a ono što se ne kontrolira na kraju netko mora platiti", dodaje Mihajlović.

Kako to izgleda u praksi

Upravo na tom načelu počiva rješenje koje posljednjih godina sve češće nalazimo u stambenim zgradama diljem Dalmacije. Riječ je o internim vodomjerima s mogućnošću daljinskog očitanja koji omogućuju precizno mjerenje potrošnje svakog stana. Tržišni lider u tom segmentu je Brunata, danska tvrtka s više od sto godina iskustva u mjerenju potrošnje, koja u Hrvatskoj posluje od 2005. godine.

"Interes u Dalmaciji ove je godine dosegnuo razine kakve do sada nismo bilježili. Ljudi žele transparentan obračun i žele plaćati vlastitu potrošnju. Posebno je velik interes u priobalnim gradovima gdje je pitanje turističke potrošnje vode postalo tema gotovo svake sezone", kaže Julijan Šalić, direktor Brunate u Hrvatskoj.

Procedura je, pojašnjava Šalić, jednostavnija nego što većina misli. U pravilu inicijativa kreće od stanara ili suvlasnika koji se za više informacija obraćaju svom predstavniku suvlasnika. Nakon toga organizira se prikupljanje potrebne natpolovične suglasnosti suvlasnika za prelazak na novi model obračuna.

Kada se prikupi potrebna većina, stručnjaci izlaze na teren, pregledavaju postojeće instalacije i predlažu optimalno rješenje za konkretnu zgradu. Nakon ugradnje internih vodomjera slijedi administrativni dio procesa i prijelaz na novi model obračuna kod lokalnog vodovoda.

"Zgrada nam se javi s interesom, a mi vodimo cijeli proces od tehničke procjene i ugradnje do potrebne dokumentacije i prelaska na novi model obračuna. Stanari uglavnom očekuju puno kompliciraniji postupak nego što on u stvarnosti jest", pojašnjava Šalić.

Sama ugradnja traje kratko i ne zahtijeva velike građevinske zahvate. Cijena vodomjera s ugradnjom kreće se od oko 110 eura po vodomjeru kada u stanu već postoji predviđeno mjesto za ugradnju. U pojedinim slučajevima potreban je manji zahvat u kupaonici koji se nakon postavljanja zatvara urednim revizijskim vratašcima. Dostupna su i rješenja koja se ugrađuju izravno na postojeće ventile bez dodatnih građevinskih radova.

Potrošnja na dlanu, kvarovi pod kontrolom

Treba naglasiti da se Brunatini uređaji očitavaju daljinski, svakodnevno i automatski, bez dolaska očitavača i bez potrebe za prijavom stanja.

Stanari putem platforme MyBrunata i mobilne aplikacije u svakom trenutku mogu pratiti svoju dnevnu potrošnju, uspoređivati podatke po mjesecima i dobiti jasnu sliku o vlastitim navikama.

Posebno korisnom pokazala se mogućnost ranog otkrivanja curenja vode. Ako sustav registrira neuobičajenu potrošnju koja može upućivati na kvar, vlasnik dobiva obavijest putem aplikacije. U stanovima i apartmanima koji dio godine stoje prazni takvo upozorenje često može spriječiti ozbiljnu štetu.

"Vodomjer sam po sebi ne štedi vodu. Vodu štedi potrošač koji prvi put jasno vidi koliko troši i koliko ga to košta. Naše iskustvo iz cijele Europe pokazuje da kućanstva nakon ugradnje mjerila i uvida u dnevnu potrošnju vrlo brzo mijenjaju navike jer više ne plaćaju tuđe račune nego upravljaju vlastitima", dodaje Šalić.

Dok su nekada računi za vodu bili zajednički problem cijele zgrade, napredna mjerna tehnologija omogućuje da svatko plaća isključivo ono što sam potroši. U turističkim sredinama poput Dalmacije, gdje se broj ljudi u pojedinim zgradama tijekom ljeta višestruko poveća, upravo je to razlog zbog kojeg pojedinačni vodomjeri iz godine u godinu postaju sve traženije rješenje.

*Sadržaj i tema ovog članka nastali su u suradnji s poduzećem Brunata.