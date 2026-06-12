Sudar kod Žrnovnice, dvije osobe završile u bolnici

Na cesti između Žrnovnice i Srinjina, na predjelu Vilar, jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Nesreća se dogodila oko 7.13 sati, a prema prvim informacijama, dvije osobe ozlijeđene su te su vozilom hitne pomoći prevezene na liječničku obradu i pružanje medicinske pomoći.

Zbog očevida i posljedica nesreće promet se na tom dijelu prometnice trenutno odvija otežano. Vozila prolaze naizmjenično, uz regulaciju policijskih službenika koji se nalaze na mjestu događaja.

Policija će provesti očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez te strpljenje u prometu jer se na ovom području stvaraju gužve i povremeni zastoji.