Garcia izgovorio emotivno 'teške riječi' nakon boda u Rijeci, čeka se komentar Torcide

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prokomentirao je remi bez golova (0:0) na gostovanju kod Rijeke. U svojoj izjavi nakon utakmice ocijenio je kako dvoboj na Rujevici nije bio atraktivan za gledatelje te je objasnio taktičke odluke koje je donio za ovaj susret.

"Za navijače ovo nije bila najljepša utakmica za gledati. Nije viđeno puno prilika, tek poneka na obje strane. Uistinu se nije puno toga događalo", rekao je Garcia na početku, piše Index.

Objašnjenje promjene formacije

Na pitanje zašto se odlučio za promjenu formacije, trener Hajduka ponudio je detaljan odgovor: "Znali smo kako Rijeka igra pa smo im zatvorili određene koridore i dobro se branili. U nekim je trenucima to izgledalo dobro, ali naravno da može i bolje.

Nakon poraza od Osijeka, htio sam vidjeti da igramo kao momčad i u tom je pogledu ekipa ispunila misiju. Almena je zaigrao od početka nakon dugo vremena, a Brajković je bio na drugačijoj poziciji. Sve u svemu, bilo je dobro i pozitivno", pojasnio je.

"Nismo željeli usporiti utakmicu"

Novinare je zanimalo je li namjera bila usporiti ritam utakmice, što je Garcia demantirao: "Nismo to željeli. Mi smo momčad koja želi igrati i imati posjed. S igračima koje smo imali na raspolaganju, učinili smo utakmicu drugačijom i težom za protivnika", zaključio je trener Hajduka.