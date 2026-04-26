Nestanak koji je digao sve na noge! Dječak (6) nestao bos i u pidžami, kamera ga snimila. Otkriveno gdje se skrivao

Šestogodišnji dječak iz Niša koji je sinoć nestao u Ulici Babičkog odreda, pronađen je u obližnjem hostelu nakon što su gosti čuli buku i pozvali policiju, saznaje "Blic".

Dječak je sinoć oko 20:30 sati bos i u pidžami napustio kuću u kojoj živi s obitelji, nakon čega je došao u hostel i ušao u njega jer je jedan od gostiju ostavio otvorena vrata.

Vlasnik hostela D.Đ. sinoć nije bio prisutan, a vrata nisu uvijek bila otvorena, ali očito ih je netko ostavio otvorena.

- Dijete je izašlo iz kuće, hodalo lijevo-desno, vidjelo otvorena vrata, ušlo i popelo se na kat. Tamo je crtao, stavio neke tanjure u hladnjak. Igrao se tamo, neki gosti su čuli neku buku, a policija je bila tamo na ulici jer su locirali mjesto gdje je dijete nestalo. I ti gosti su rekli policiji: "Čujemo nešto, ako nije to". Policija je otišla na kat i pronašla dijete, zdravo, ravno, sve - rekao je za "Blic" vlasnik hostela D.Đ.

Sustav Pronađi me aktiviran

Podsjećamo, Policijska uprava u Nišu objavila je da je sinoć oko 20:00 sati u Mokranjčevoj ulici nestao šestogodišnji dječak , te da je na platformi "Pronađi me" aktiviran alarm.

Gorska služba spašavanja također je objavila da se uključila u potragu, piše Blic.rs.

"U potragu za nestalim dječakom iz Niša uključili su se spašavatelji Gorske službe spašavanja iz stanice Niš", priopćio je GSSS.

Objavljena je snimka same pretrage, kao i snimka s nadzorne kamere na kojoj se vidi dječak kako hoda ulicom.

Prema ranijim informacijama policije, dječak je visok oko 130 centimetara, ima plavu kosu, svezanu u rep, i plave oči, a udaljio se u nepoznatom smjeru.

Dječak iz Niša pronađen je oko 23 sata.