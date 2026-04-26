'Bijeli' bez trofeja, ali s milijunima: Hajduk među najvećim dobitnicima HNL-a

Dinamo je novi prvak Hrvatske, čime je osvojio 26. naslov u klupskoj povijesti, i to i prije izlaska na teren protiv Varaždina. Titula je potvrđena nakon remija između Rijeke i Hajduka, čime su Splićani ostali na 12 bodova zaostatka i više ih ne mogu stići zbog lošijeg međusobnog omjera, piše Gol.hr.

Osim sportskog uspjeha, Dinamo osvajanjem naslova osigurava i najveći udio prihoda od televizijskih prava u HNL-u, temeljenih na ugovoru potpisanom 2022. godine ukupne vrijednosti 44 milijuna eura. Kao prvak, Dinamu pripada 1,23 milijuna eura.

Raspodjela TV prihoda u ligi

Prema modelu raspodjele, drugoplasirani klub (vrlo izgledno Hajduk) dobiva 1,14 milijuna eura, dok trećeplasirani inkasira 1,05 milijuna eura. Četvrto mjesto donosi 995.421 euro, a peto 915.787 eura.

Šesti klub na ljestvici dobiva 862.698 eura, sedmi 825.536 eura, a osmi 780.410 eura. Devetoplasirani klub ostvaruje 729.975 eura.

Zanimljivost modela je da će desetoplasirani, iako ispada iz lige, zaraditi više od devetoplasiranog. Njegov ukupni iznos iznosi 777.755 eura, što uključuje osnovnih 645.032 eura te dodatnih 132.723 eura predviđenih za ispadanje.