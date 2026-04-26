Rijeka – Hajduk 0-0: Melnjaku poništen pogodak u 53. minuti

Jadranski derbi 32. kola od 16 se sati igra na Rujevici. U prošlom je kolu Varaždin s jednim golom svladao Rijeku, a Osijek je identičnim rezultatom slavio na Poljudu. Bijeli su u dva ovosezonska gostovanja kod Rijeke izgubila, a u jednome se pozdravili i s Kupom. Danas traže bolji rezultat, ali poprilično desetkovani – bez Rebića, Šege i Krovinovića.

Utakmica je počela poprilično borbeno pa je sudac Čulina u nekoliko navrata intervenirao. Zlomislić je u 4. minuti istrčao na loptu sa svoga gola da prestigne Livaju. Rijeka je prijetila s druge strane, ali Melnjak je pravovremeno izbacio loptu iz Hajdukova šesnaesterca. Oreč je potom dvaput oštro ubacio pred Hajdukov gol, rezultiralo je kornerom u 6. minuti. Rijeka je u sljedećim minutama nastavila pritiskati gusti Hajdukov blok, ali bez završnog udarca.

Šarlija je u 14. minuti pokupio loptu i Čopa, što je jedno od većih uzbuđenja u minutama strpljivog građenja napada i teškog probijanja visoko postavljenih obrana. Oreč je u 15. minuti u utrci s Melnjakom izborio korner, ali Dantasev je ubačaj bio presnažan i neprecizan. U 20. minuti suci su ostali nijemi nad čistim prekršajem na Livaji. Jedine su nazovi-prilike bili korneri, Pavić je s ruba šesnaesterca u 24. minuti neometano pucao, ali Silić je kroz šumu nogu uspio koljenom obraniti prvu pravu priliku na utakmici. Raci je potom zaradio žuti karton.

Dantas je u 27. minuti oštro opalio iskosa, ali Silić je dobro zatvorio svoj bliži kut. Melnjakov je oštri ubačaj pred Zlomislića u 30. minuti bio prebrz za suigrače. U 32. minuti prizemni je ubačaj Brajkovića izbacio Zlomislić. Silić je s druge strane izletio pred Gojaka da spasi Hajduk od opasnosti. U 37. minuti Pukštas se sjajno provukao između svojih čuvara nakon čudesnog dodavanja Livaje, ali jedan na jedan sa Zlomislićem promašio je cijeli gol. Time je propuštena izgledna prilika – i prva takva na utakmici kod Bijelih.

⚽️6🥅Utakmica je počela

⏺️6582 posjetitelja

⏺️6 privedenih

⏺️prije početka utakmice na tribinama pronađena je skrivena pirotehnika

⏺️pozivamo posjetitelje na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja.

Dantas je u 42. minuti sjajno pucao iz okreta s ruba šesnaesterca, Silić još bolje obranio, a u fliperu pred svojim golmanom Šarlija na Hajdukovu sreću trese samo svoju gredu, ne mrežu. Gojak je u 45. minuti ubacio točno pred Silića, Hajdukov čuvar mreže i ovaj put dobro intervenira ispred Adu-Adjeija. To je ujedno bila i posljednja prilika u prvome dijelu.

U nastavak se ušlo bez promjena u sastavima. U 48. minuti Zlomislić je obranio Marešićev udarac u okvir riječkog gola. S druge je kasnije Melnjak morao opasno izbacivati u korner ispred Gojaka, ali Pukštas je naposljetku bio najviši u skoku. U 53. minuti Melnjak trese riječku mrežu iz prizemnog udaraca nakon dodavanja Livaje i Brajkovića, ali podignuta je zastavica. Nakon VAR-a pogodak je poništen, a Melnjak je zasad ostao bez ovosezonskog prvijenca.

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Pavić, Barco, Dantas - Adu-Adjei, Čop, Gojak.

HAJDUK: Silić - Šarlija, Marešić, Raci - Brajković, Sigur, Pajaziti, Melnjak - Pukštas, Almena - Livaja.

Standings provided by Sofascore