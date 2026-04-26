"Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana": Kaos prije derbija na Rujevici: Armada i Torcide u novom obračunu

Uoči današnjeg Jadranskog derbija, koji se od 16 sati igra na Rujevici, napetosti između navijačkih skupina Rijeke i Hajduka ponovno su na vrhuncu. Iako utakmica nema presudan natjecateljski značaj, veliko rivalstvo Armade i Torcide jamči uzavrelu atmosferu, a provokacije su počele i prije samog susreta, piše Index.

Povod za zadirkivanje - afera "Partizan"

U središtu najnovijih podbadanja je nedavni slučaj kada je s Hajdukove tribine istjerana podružnica Torcida Zagreb zbog dopisivanja njezinih članova s navijačima beogradskog Partizana, Grobarima. Naime, u mobitelu jednog člana Torcide Zagreb, navijači Dinama, Bad Blue Boysi, pronašli su poruke i fotografije koje je razmjenjivao s istaknutim članom Grobara, otkrivajući mu identitete Dinamovih i Hajdukovih navijača.

To su iskoristili i BBB-i, koji su na utakmici protiv Lokomotive razvili transparente "Tko to ovde peva?", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere", aludirajući na nedopustivo ponašanje u navijačkim krugovima.

Provokacije i sa službenog razglasa

U navijačka prepucavanja sada su se uključili i Riječani. Uoči početka dvoboja, sa službenog razglasa na stadionu Rujevica pušten je stari hit Srebrnih krila "Nek živi ljubav". Potez nije bio nimalo slučajan, s obzirom na to da je Torcida još osamdesetih godina na melodiju te pjesme pjevala "nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

Puštanjem pjesme sa zvučnika, službena Rijeka praktički je asistirala Armadi, koja se nadovezala skandiranjem istih stihova, pretvarajući tako staru Torcidinu pjesmu u provokaciju usmjerenu upravo prema njima. Uz to, na trasi puta kojom su prolazili navijači Hajduka osvanuo je i transparent s porukom: "Od Marjana pa do Žnjana vole srpskog Partizana".

