Utrka s vremenom iznad Jadrana: Kapetan helikoptera opisao hitan prijevoz dječaka iz Dubrovnika u Split

Helikopterske hitne intervencije često su jedini način da se teško ozlijeđeni pacijenti brzo i sigurno prevezu do bolnice, osobito kada je riječ o udaljenim lokacijama i vremenski osjetljivim situacijama. Jedna takva akcija provedena je nakon dojave o dječaku iz Dubrovnika koji je zbog teških ozljeda hitno prebačen u KBC Split. U razgovoru, kapetan helikoptera opisao je kako je tekla cijela operacija i što se događalo od trenutka poziva do slijetanja.

O stanju dječaka ranije nam je rekao i doc. dr. sc. Ivan Utrobičić, poznati splitski liječnik, specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije. On je istaknuo kako se radi o iznimno teškim ozljedama te da su splitski liječnici uključeni u intenzivno liječenje i borbu za njegov život.

Prema njegovim riječima, stanje je i dalje ozbiljno i zahtijeva stalni nadzor i multidisciplinarni pristup.

Satnik Marko Filipović Grčić, kapetan helikoptera, opisao je intervenciju u kojoj je helikopterom prevezen dječak iz Dubrovnika u KBC Split nakon teških ozljeda opasnih po život.

- Nešto iza 20 sati primili smo zahtjev za prijevoz unesrećene osobe. Radilo se o mlađoj osobi iz Dubrovnika s ozljedama opasnim po život - rekao NM je Filipović Grčić.

Nakon zaprimanja zadaće, posada je morala pripremiti helikopter za medicinski transport i ugraditi potrebnu opremu.

- Po završetku priprema poletjeli smo prema Dubrovniku, gdje smo na helidromu ukrcali pacijenta, njegovu pratnju te medicinski tim koji je cijelo vrijeme pratio stanje dječaka - pojasnio je.

Na pitanje koliko su takve intervencije emotivno zahtjevne, osobito kada je riječ o djetetu, istaknuo je kako emocije postoje, ali profesionalni fokus ostaje presudan.

- Bez obzira na iskustvo i pripremu svih tih zadaća, emocije su jače kada su djeca u pitanju, ali fokus je na zadaći i njezinoj uspješnoj provedbi - rekao nam je.

Govoreći o zahtjevnosti noćnih letova, naglasio je da su oni teži od dnevnih, ali da je posada osposobljena za sve uvjete.

- Noćna slijetanja su zahtjevnija od dnevnih, ali ih odrađujemo sukladno obuci i procedurama - dodao je.

Filipović Grčić ističe kako 395. eskadrila transportnih helikoptera već godinama sudjeluje u medicinskim evakuacijama.

- Na raspolaganju smo 365 dana u godini, danju i noću. Čast nam je biti dio lanca hitne pomoći i pomoći unesrećenima - rekao je.

Na kraju je pojasnio i tijek samog leta te uvjete u kojima je izveden transport.

- Do Dubrovnika smo letjeli oko 45 minuta, a povratak je trajao nešto dulje zbog vjetra. Meteo uvjeti bili su povoljni i zadaća je uspješno izvršena - kazao je.

Helikopterom su upravljala dva pilota i dva tehnička letača, dok su liječnici tijekom cijelog leta brinuli o stanju dječaka.

- Naš zadatak je prijevoz od točke A do točke B, dok medicinski tim obavlja svoj dio posla - zaključio je.