Trump: Navodni napadač imao je 'mržnju u srcu' i 'snažno je antikršćanin'

Američki predsjednik Donald Trump trenutno razgovara s Jacqui Heinrich iz Fox Newsa u svom prvom intervjuu od sinoćnjeg incidenta, prenosi BBC.

Trump kaže da su on i prva dama dobro nakon onoga što opisuje kao "vrlo tužnu večer u mnogim aspektima", ali i onu u kojoj se "mnogo ljudi okupilo". Pitaju ga o osumnjičeniku za pucnjavu i njegovom motivu usred izvješća da je u hotelskoj sobi imao manifest u kojem je naveo da želi ciljati dužnosnike Trumpove administracije.

Predsjednika se također pita o izvješćima koja sugeriraju da je brat navodnog napadača obavijestio policiju New Londona o svojim planovima prije sinoćnjeg incidenta.

„Čuo sam za situaciju sLondonom i volio bih da su nam o tome malo rekli“, kaže Trump, dodajući da je „tako kako jest“.

Hvali Tajnu službu i sve policijske snage kao "izvanredne", dodajući da je osumnjičenik dotrčao poput "NFL running backa" i da su ga "naglo zaustavili".

„Nikada nije bio blizu prolaska kroz vrata ili blizu vrata“, kaže.

Na ponovno pitanje o motivu navodnog napadača, Trump je rekao da se čini da je osumnjičenik "neko vrijeme imao mržnju u srcu".

Kaže da je to bila "religijska stvar" i "snažno antikršćanska".

„Ima velikih problema do kraja života“, kaže Trump, prenosi BBC.

Trump dodaje da nije bio sasvim svjestan koliko je opasan njegov posao kada se kandidirao za predsjednika.

„Ako ste značajan predsjednik, u puno ste većoj opasnosti nego ako niste značajan predsjednik“, kaže on.