Rijeka – Hajduk 0-0: Jadranski derbi završio remijem s mnogo kartona, Pukštas propustio priliku utakmice za Bijele

adranski derbi 32. kola od 16 se sati igrao na Rujevici. U prošlom je kolu Varaždin s jednim golom svladao Rijeku, a Osijek je identičnim rezultatom slavio na Poljudu. Bijeli su u dva ovosezonska gostovanja kod Rijeke izgubili, a u jednome se pozdravili i s Kupom. Danas su tražili bolji rezultat, ali poprilično desetkovani – bez Rebića, Šege i Krovinovića.

Utakmica je počela poprilično borbeno pa je sudac Čulina u nekoliko navrata intervenirao. Zlomislić je u 4. minuti istrčao na loptu sa svoga gola da prestigne Livaju. Rijeka je prijetila s druge strane, ali Melnjak je pravovremeno izbacio loptu iz Hajdukova šesnaesterca. Oreč je potom dvaput oštro ubacio pred Hajdukov gol, rezultiralo je kornerom u 6. minuti. Rijeka je u sljedećim minutama nastavila pritiskati gusti Hajdukov blok, ali bez završnog udarca.

Šarlija je u 14. minuti pokupio loptu i Čopa, što je jedno od većih uzbuđenja u minutama strpljivog građenja napada i teškog probijanja visoko postavljenih obrana. Oreč je u 15. minuti u utrci s Melnjakom izborio korner, ali Dantasev je ubačaj bio presnažan i neprecizan. U 20. minuti suci su ostali nijemi nad čistim prekršajem na Livaji. Jedine su nazovi-prilike bili korneri, Pavić je s ruba šesnaesterca u 24. minuti neometano pucao, ali Silić je kroz šumu nogu uspio koljenom obraniti prvu pravu priliku na utakmici. Raci je potom zaradio žuti karton.

Dantas je u 27. minuti oštro opalio iskosa, ali Silić je dobro zatvorio svoj bliži kut. Melnjakov je oštri ubačaj pred Zlomislića u 30. minuti bio prebrz za suigrače. U 32. minuti prizemni je ubačaj Brajkovića izbacio Zlomislić. Silić je s druge strane izletio pred Gojaka da spasi Hajduk od opasnosti. U 37. minuti Pukštas se sjajno provukao između svojih čuvara nakon čudesnog dodavanja Livaje, ali jedan na jedan sa Zlomislićem promašio je cijeli gol. Time je propuštena izgledna prilika – i prva takva na utakmici kod Bijelih.

Dantas je u 42. minuti sjajno pucao iz okreta s ruba šesnaesterca, Silić još bolje obranio, a u fliperu pred svojim golmanom Šarlija na Hajdukovu sreću trese samo svoju gredu, ne mrežu. Gojak je u 45. minuti ubacio točno pred Silića, Hajdukov čuvar mreže i ovaj put dobro intervenira ispred Adu-Adjeija. To je ujedno bila i posljednja prilika u prvome dijelu.

U nastavak se ušlo bez promjena u sastavima

U 48. minuti Zlomislić je obranio Marešićev udarac u okvir riječkog gola. S druge je kasnije Melnjak morao opasno izbacivati u korner ispred Gojaka, ali Pukštas je naposljetku bio najviši u skoku. U 53. minuti Melnjak trese riječku mrežu iz prizemnog udaraca nakon dodavanja Livaje i Brajkovića, ali podignuta je zastavica. Nakon VAR-a pogodak je poništen zbog zaleđa, a Melnjak je zasad ostao bez ovosezonskog prvijenca.

Dantas je u 60. ciljao Radeljića, od Šarlije lopta odlazi u korner. Devetak je potom pucao preko Hajdukova gola. Minutu kasnije suci opet ignoriraju Radeljićev prekršaj na Livaji. Uslijedila je pauza zbog pirotehnike na Rujevici. U 64. su Šarlija i Pajaziti tražili igranje rukom, ali Čulina se nije oglasio jer nije bilo potrebe za zaustavljanjem igre. U 65. minuti Melnjak je pucao pored gola. Dvije minute kasnije Barco je požutio nakon prekršaja nad Almenom. S druge je strane Pukštas zbog prekršaja na Barcu također završio u sučevoj knjižici.

U 80. minuti Radeljić je bio najviši u skoku, ali pucao je pored gola. Adam Huram zamijenio je Pajazitija u 81. minuti, što je ujedno bila prva zamjena na utakmici. Gojak je Pukštasa udario u glavi, bez kartona. Čop i Devetak potom su izišli iz igre, a ušli Jurić i Legbo. Almena je zbog komentiranja suđenja dobio žuti karton. Brajković se priključio popisu kartoniranih nakon uklizavanju u Legba. U 89. minuti iz daljine je vrlo efektno pucao Dantas, ali Silić je bio koncentriran.

Gojaka je potom zamijenio Lasickas, a kod Hajduka je Durdov ušao umjesto Almene. Legbo je izborio slobodan udarac u duelu s Durdovom. Dosuđeno je 6 minuta nadoknade. Adu-Adjei je pokušao biti atraktivan, ali njegove škarice nisu bile precizne. Livaju je u posljednjim minutama zamijenio Kalik, a Melnjak je preuzeo kapetansku traku. Zaprijetio je zatim Jurić pucajući glavom u letu, Rijeka je zamalo povela na samom kraju utakmice. Do isteka šeste minute nadoknade nije bilo većih prilika, rezultat je ostao 0:0.

Tvrda utakmica, tipična derbijevska, završila je podjelom bodova, a hajdukovci mogu žaliti za Pukštasovim zicerom, uz značajan broj kartoniranih.

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Pavić, Barco, Dantas - Adu-Adjei, Čop, Gojak.

HAJDUK: Silić - Šarlija, Marešić, Raci - Brajković, Sigur, Pajaziti, Melnjak - Pukštas, Almena - Livaja.

