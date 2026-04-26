Trilj na nogama: Mažoretkinje donijele kući osam medalja iz Crikvenice

Ovaj vikend u Crikvenica, među 16 gradova, Triljske mažoretkinje ponovno su zablistale izvrsnim rezultatima. S natjecanja se vraćaju s ukupno osvojenih osam medalja četiri zlatne, tri srebrne i jednom brončanom.

Ovi rezultati potvrda su predanog rada, truda i ljubavi prema mažoret plesu, ali i ponos cijelog grada Trilj koji s velikim oduševljenjem prati uspjehe svojih djevojaka.

Već u kolovozu Triljske mažoretkinje očekuje novi veliki izazov – Europsko natjecanje u Poljska, u gradu Stalowa Wola, gdje će imati priliku ponovno pokazati svoj talent i dostojno predstaviti svoj grad i Hrvatsku.