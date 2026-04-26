Close Menu

RUSVAJ U KAFIĆU Toni skinuo gostu papuču i njome tukao ljude po glavi

Svašta!

Prema presudi, sve se dogodilo u travnju od 1 do 1.15 ujutro u Daruvaru, na Trgu Kralja Tomislava 20, u ugostiteljskom objektu Ray, te vani na istom trgu.

Toni je u jednom trenutku došao do gosta kafića Frana i s noge mu skinuo papuču kojom je počeo tući po glavi goste u kafiću. Kad je po glavi udario Luku, on mu je papuču istrgnuo iz ruke te njome Tonija udario dvaput po glavi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Došlo je do naguravanja i truče između Tonija, Luke i Kikija, nakon čega su ih drugi gosti kafića uspjeli rastaviti. No, Toni se smirio samo kratko. Potom je sa stola uzeo bocu Coca-cole i bacio je prema Lukinom i Kikijevom stolu, a boca je maloljetnika N. pogodila u usta, piše Danica.hr.

Kazna 700 eura

Odmah potom, kako se navodi u presudi, Toni baca staklenu pepeljaru i Luku pogađa u glavu, nakon čega opet dolazi do naguravanja i tuče između Tonija, Luke i Kikija. Dvojac je Tonija uspio izgurati iz kafića pa je tučnjava nastavljena vani.

“U jednom su trenutku srušili Tonija i pritom je Luka na naročito drzak način zadao nekoliko udaraca nogama u predjelu glave i tijela Toniju dok je isti ležao na tlu”, ističe se u ovotjednoj presudi.

Sutkinja je Tonija i Luku kaznila sa po 700 eura, a Kiki mora platiti 300 eura. Svi moraju podimiriti i po 30 eura prekršajnih troškova.

“Sud je okrivljenicima olakotnim cijenio da dosad nisu bili prekršajno kažnjavani za ovakve prekršaje, dok otegotnih okolnosti sud nije našao”, zaključila je sutkinja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0