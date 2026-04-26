RUSVAJ U KAFIĆU Toni skinuo gostu papuču i njome tukao ljude po glavi

Prema presudi, sve se dogodilo u travnju od 1 do 1.15 ujutro u Daruvaru, na Trgu Kralja Tomislava 20, u ugostiteljskom objektu Ray, te vani na istom trgu.

Toni je u jednom trenutku došao do gosta kafića Frana i s noge mu skinuo papuču kojom je počeo tući po glavi goste u kafiću. Kad je po glavi udario Luku, on mu je papuču istrgnuo iz ruke te njome Tonija udario dvaput po glavi.

Došlo je do naguravanja i truče između Tonija, Luke i Kikija, nakon čega su ih drugi gosti kafića uspjeli rastaviti. No, Toni se smirio samo kratko. Potom je sa stola uzeo bocu Coca-cole i bacio je prema Lukinom i Kikijevom stolu, a boca je maloljetnika N. pogodila u usta, piše Danica.hr.

Kazna 700 eura

Odmah potom, kako se navodi u presudi, Toni baca staklenu pepeljaru i Luku pogađa u glavu, nakon čega opet dolazi do naguravanja i tuče između Tonija, Luke i Kikija. Dvojac je Tonija uspio izgurati iz kafića pa je tučnjava nastavljena vani.

“U jednom su trenutku srušili Tonija i pritom je Luka na naročito drzak način zadao nekoliko udaraca nogama u predjelu glave i tijela Toniju dok je isti ležao na tlu”, ističe se u ovotjednoj presudi.

Sutkinja je Tonija i Luku kaznila sa po 700 eura, a Kiki mora platiti 300 eura. Svi moraju podimiriti i po 30 eura prekršajnih troškova.

“Sud je okrivljenicima olakotnim cijenio da dosad nisu bili prekršajno kažnjavani za ovakve prekršaje, dok otegotnih okolnosti sud nije našao”, zaključila je sutkinja.