VIDEO Derbi u sjeni skandala: Gorjele hrvatske zastave, tribine odjekivale Tuđmanovim imenom

Crvena zvezda je u velikom derbiju srpskog nogometa svladala Partizan 3:0, no utakmicu na Marakani obilježile su sramotne scene s tribina.
Na početku drugog poluvremena Delije su zapalile nekoliko hrvatskih zastava na sjevernoj tribini, a u isto vrijeme su počeli provocirati Grobare, navijače Parizana, pjesmom u kojoj se spominje i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman:
"Kada ćete priznati javno, to što vas muči odavno, da sa vašeg JNA vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", orilo se stadionom.
Nedugo nakon toga došlo je i do kratkog prekida utakmice zbog bakljade navijača Partizana, no susret je brzo nastavljen, piše Gol.hr.
