Slavlje u obitelji Luke Modrića: "Volim te beskrajno"

Nogometaš Luka Modrić na društvenim mrežama je posvetio emotivnu objavu kćeri Emi koja je proslavila 13. rođendan.
'Sretan rođendan sve moje! Volim te beskrajno!', napisao je.
Uz čestitku je objavio i nekoliko fotografija s proslave. Na jednoj Modrić stoji uz Emu koja pozira ispred rođendanske torte, a među objavljenim fotografijama nalazi se i ona na kojoj je cijela obitelj na okupu - supruga Vanja, sin Ivano te kćeri Ema i Sofija.
Njegova objava oduševila je pratitelje, a čestitke stižu sa svih strana. Podsjetimo, Luka i Vanja Modrić godinama su u sretnom braku. Pred oltar su stali 11. lipnja 2011. u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu, a Vanju je do oltara dopratio Zdravko Mamić.
Godinu dana ranije u svibnju vjenčali su se kod matičara, a u međuvremenu su dobili i prvo dijete, sina Ivana. Tri godine kasnije, Luka i Vanja dobili su kćer Emu, a 2017. stigla im je i najmlađa Sofija, piše Story.
Kad su se upoznali, Vanja je radila u Mamić sport agenciji, a Luka je igrao za Dinamo. Njihov se prvi susret dogodio preko telefona, zbog posla, a razgovor je potrajao tri sata. Luka je otkrio u svojoj autobiografiji 'Moja igra' da ju je nakon toga pozvao na kavu da joj zahvali i tad se do ušiju zaljubio u nju.