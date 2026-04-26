Evo dama koje su s tribina nosile naše košarkaše do pobjede

Košarkaši Splita i Šibenke danas su od 19 sati igrali na Gripama utakmicu 31. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Žuti rezultatom 124:71 koji su ujedno bili bolji i u svim četvrtinama (24:20, 32:11, 35:24, 33:16).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Marinelli s double-double učinkom od 15 poena, 1 skokom i 10 asistencija, a potom Jordano s 21 pogotkom, 3 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Anticevich s 18 poena, 6 skokova i 4 asistencije; Dragić sa 17 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Perasović sa 16 poena, 8 skokova, 3 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Myers s 14 poena, 2 skoka i 5 asistencija; Sikirić s 13 poena, 5 skokova, 2 asistencije, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Stephens s 10 poena, 5 skokova, 1 asistencije i 1 blokom; Cosey s skokom, 2 ponea i 1 ukradenom loptom i Svoboda s 1 skokom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kod Šibenke valja istaknuti Golsona s nevjerojatnim triple-doubleom od 19 poena, 10 skokova, 12 asistencija i 1 ukradenom loptom.

Split će iduću utakmicu odigrati 25. kola SuperSport Premijer lige protiv Dinama u Zagrebu.

Neizostavno ne spomenuti da su Gripe još jednom pokazale da košarka u Splitu ima posebno mjesto, ne samo među navijačima nego i među poznatim licima koja redovito prate i podržavaju Žute.

Pogledajte divne dame koje su bordile košarkaše. Nije ih bilo puno, ali su sve oči bile uprte u njih...