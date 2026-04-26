Popularni regionalni pjevač proslavio rođendan u prepunoj areni: Publika uglas pjevala i Oliverove hitove

Rijeka je u subotu navečer plesala u ritmu omiljenih hitova slavljenika Saše Matića, koji je u rasprodanoj Dvorani Zamet priredio večer ispunjenu emocijama i vrhunskom atmosferom, ujedno i savršenu uvertiru u svoj 48. rođendan. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje večer prepuna energije, zajedničkog pjevanja i dobre zabave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Dobra večer, dragi prijatelji. Želim vam reći da sam posljednji put u Rijeci nastupao 2023. godine. I od tad se ništa nije promijenilo, i dalje ste ostali najbolji na svijetu. Zato sljedeća pjesma nosi naziv ‘Nađi novu ljubav’. Tko je nije našao, neka je nađe večeras pod hitno. Za mene ne brinite, ja sam je odavno našao - vi ste moja najveća ljubav. Neka se zna. Meni je Bog dao vas i zato sam najsretniji čovjek na ovom svijetu", poručio je omiljeni Saša.

Tijekom večeri redali su se njegovi najveći hitovi, a publika je svaki stih pjevala uglas. "Ruzmarin", "Idemo anđele", "Lagala je grade", "Sve bi ja i ti", "Poklonite mi nju za rođendan", "Kralj izgubljenih stvari" samo su neke od pjesama koje je publika dočekivala s oduševljenjem.

"Ovo je zaista nešto posebno, jedan baš energičan koncert, savršena interakcija s publikom. Ja sam svirao više puta u Rijeci, ali ovo je bilo baš za pamćenje", poručio je emotivni glazbenik.

Oliver i Halid

Dio večeri posvetio je i velikanima regionalne glazbene scene Oliveru Dragojeviću i Halidu Bešliću.

"Zamolio bih vas da se sada zajedno prisjetimo velikih ljudi i istinskih majstora glazbe. Najvećih zvijezda na ovim prostorima, ali i šire. Idemo pjevati iz sve snage - vi i ja".

Saša je tako svojoj publici poklonio sebe za rođendan, a za kraj večeri nije krio koliko mu Rijeka znači: "Ovo je grad kojem se uvijek vraćam s posebnim emocijama. Ovdje imam prijatelje, ovdje se osjećam kao kod kuće i zato znam da ovo nije naš zadnji susret. Vidimo se opet vrlo brzo."

Matić turneju nastavlja već iduću subotu, 2. svibnja, u osječkom Gradskom vrtu, dok 5. prosinca stiže u Arenu Varaždin. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.