Bijesni navijači nakon novog Hajdukovog kiksa: "Garcia ima sreću da radi kod najboljeg poslodavca na svijetu"

Nakon utakmice Hajduka i Rijeke stigle su brojne reakcije navijača Bijelih, a dojmovi su uglavnom negativni. Na društvenim mrežama i navijačkim stranicama moglo se pročitati mnogo komentara u kojima se izražava nezadovoljstvo prikazanom igrom i ukupnim dojmovima s Rujevice.

Navijači ističu kako su očekivali više, posebno u napadačkom dijelu igre, te da je nedostajalo ideje i konkretnih rješenja u završnici. Pojedini komentari bili su posebno kritični prema pojedincima, dok drugi naglašavaju da momčad ne djeluje dovoljno uigrano.

- Igra je bila slaba, ali smo barem izvukli bod. Teško je gledati Hajduk s ovakvom igrom. Osim Almene i Livaje, nitko nije tehnički dovoljno dobar igrač. Kada je golman igrač utakmice, sve je jasno kako su ostali odigrali - piše korisnik Facebooka.

- Livaji kapa do poda što ima živaca igrati s ovim “panjevima”. Jedini uz Silića koji je danas igrao - dodaje drugi.

- Bolje tražite poticaj od Europske unije za traktor da se mogu krumpiri saditi, da barem ima neka korist. Prskalice već imamo - piše treći.

- Ovako nešto očajno u životu nisam vidio! Svaka čast NH-u… nije ovo lako napraviti od kluba! - nižu se komentari.

- Kako djeci objasniti da je Rijeka ovu utakmicu završila sa samo jednim žutim kartonom? Hrvatski suci su najveći šljam na svijetu - piše četvrti.

- Prodat Livaju i Pukštasa, zaključati Poljud i staviti klub u mirovanje 3–4 godine... Sve ove druge igrače, na čelu s Krovinovićem, poslati na autobus i vlak i da se nikad više ne vrate u Hajduk, nikad! Koji su to teški levati - samo je dio komentara.