Pošteno se udomaćio! Topliji dani donose i neželjene 'goste' u automobilima: Izbliza snimio što mu se zavuklo ispod haube

S porastom temperatura zmije sve češće izlaze iz skrovišta i traže topla, skrivena mjesta, ponekad i ondje gdje ih najmanje očekujemo.

U Dalmaciji je muškarac doživio neugodno iznenađenje kada je u svom automobilu uočio poskoka.

Kako nam je poslao čitatelj, zmija se zavukla u vozilo, a cijeli događaj zabilježen je fotografijama i videom koje nam je dostavio. Prizor ga je, kaže, potpuno zatekao.

Poskok je nakon uočavanja uklonjen, a situacija je prošla bez ozlijeđenih.

S dolaskom toplijih dana zmije izlaze iz zimskog mirovanja te traže zaklonjena i topla mjesta, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez, posebno pri ulasku u parkirana vozila.