Danijel Pranjić s ekipom iz tvrtke donirao 10.000 eura za magnet u KBC-u Split! "1.250 kilometara u jednom danu – za one kojima je najpotrebnije"

Humanitarni projekt “Project 120 – Bradata vožnja Extreme” nastavlja ispisivati impresivne stranice. Nakon što je u Zrenjaninu posjetio članove BMW Moto Kluba Dalmacija i obavio servis motocikla u BMW Delta Srbija, Željan Rakela krenuo je prema Konstanzu – i pritom odradio najzahtjevniju etapu dosad.

Rekordna vožnja: 1.250 kilometara u jednom danu

U društvu klupskog kolege Aljoše Špeca, Rakela je u samo jednom danu prešao nevjerojatnih 1.250 kilometara. Riječ je o najvećoj dnevnoj kilometraži od početka projekta, što ovu dionicu čini jednom od najimpresivnijih u cijeloj avanturi.

No, iza brojki stoji puno više od same vožnje – snažan motiv i jasna humanitarna poruka koja pokreće svaki kilometar ovog putovanja.

Donacija od 10.000 eura za splitsku onkologiju

Poseban značaj ovoj etapi dali su Siniša Omelić – Rico, Stipe Omelić te proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić, koji su uputili poziv za sudjelovanje u velikoj humanitarnoj akciji.

Rezultat njihove inicijative je donacija od čak 10.000 eura Županijskoj ligi protiv raka, namijenjena nabavci magneta za splitsku onkologiju.

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj donaciji u sklopu Projekta 120 do sada, što dodatno potvrđuje snagu zajedništva i povjerenja koje ovaj projekt okuplja.

Panenka Sports Management: ulaganje u budućnost mladih

Važnu ulogu u cijeloj priči ima i tvrtka Panenka Sports Management, koja stoji iza ove inicijative. Njihov fokus je dugoročni razvoj mladih nogometaša kroz individualno vođenje karijere – kako na terenu, tako i izvan njega.

Kroz edukaciju, razvoj i strateško planiranje, mladim talentima pružaju jasnu strukturu i podršku u ključnim trenucima njihova sportskog puta.

Nakon rekordne etape i velikog humanitarnog uspjeha, Rakela i Špec nastavljaju dalje. Sljedeća postaja je Varaždin, gdje ih na poziv Moto Kluba Jal očekuje nova donacija u iznosu od 1.000 eura.

Projekt 120 tako nastavlja povezivati kilometre, ljude i plemenite ciljeve – potvrđujući iz dana u dan da svaka vožnja može imati i dublji smisao.